Pia Wurtzbach at Marlon Stockinger, matibay pa rin ang relasyon sa kabila ng isyu

MUKHANG hindi naman apektado ang relasyon nina Pia Wurtzbach at Marlon Stockinger ng isyung kinakaharap ngayon ng Filipino-Swiss professional car racer.

Kahit nga ang 2015 Miss Universe, wala namang talagang dapat ipag-aalala sa paglutang ng model na si Kit Barraquias na ina ng 7 years old nang kambal ni Marlon.

Noong unang kasing pumutok ang balita, bago pa na-interview ni Arniel Serato ng PEP.ph ang model, hinihingan na ng reaksiyon si Pia ng media sa isang event kaugnay sa isyung may anak na umano ang kanyang boyfriend. During that time, clueless si Pia sa isyu, at hindi rin niya halos alam ang isasagot.

It turns out na tila mas nakabuti pa nga sa relasyon nina Pia at Marlon ang paglutang ni Kit at ang rebelasyon niya sa nakaraan nila ni Marlon.

Mismong si Kit kasi ang nag-assure na wala silang koneksiyon ni Marlon, maging si Marlon s akanyang mga anak, other than being “just the biological dad”.

Sabi ni Kit sa interview sa kanya ni Arniel, “I’m going to be straightforward and, yes, he is the dad. We had twins. He’s the biological dad. I don’t want to say he’s the dad… just the biological dad. And that’s it. We haven’t had any communication. He hasn’t seen the girls ever.”

Mukhang rin namang walang plano si Kit na guluhin ang relasyon nina Pia at Marlon.

Aniya pa sa interview, “I have no bad blood with them. It’s just like two strangers meeting outside. That’s it.”

Kahapon nga lang, nakita pa ang dalawa na nag-dinner sa isang American restaurant sa Makati. Naka-post sa Instagram account na @piamarl922 ang masayang litrato ng dalawa na kuha sa Holy Smokes BBQ.

Bago iyon, nitong April 4, ipinagdiwang ni Marlon ang kanyang 26th birthday kasama si Pia. Sa IG account din na piamarl922, mapanonood ang isang boomerang video na kung saan makikitang magkasama sina Pia at Marlon sa loob ng kusina. Kasama rin nila roon ang kaibigan ni Marlon na si Ivan Carapiet na siyang nag-post ng boomerang video.

PiaMarl with the gang. ❤ #happybirthdaymarlon #PiaMarl #PiaMarlon #PiaWurtzbach #MarlonStockinger Thanks @ivancarapiet

Bago pa ang eksenang iyon sa birthday celebration ni Marlon, nag-post din ang car racer ng litrato nila ni Pia kapwa suot ang parehong damit na makikita sa boomerang video.

Isa lang naman ang malinaw sa ngayon, base sa kanilang social media postings, matatag ang relasyon nina Pia at Marlon, masaya pa rin silang kasama ang isa’t isa, at deadma lang sila sa isyu.