Phillip Salvador balik-acting dahil kina Nora Aunor at Direk Joel Lamangan

PRESENT ang award-winning actor na si Phillip Salvador sa story conference at look test ng pelikulang Isa Pang Bahaghari ng Heaven’s Best Entertainment.Si Ipe ang kapareha ni Nora Aunor sa naturang pelikula.

Aminado ang award-winning actor na ayaw niya sanang tanggapin ang pelikula dahil hindi na siya confident sa kanyang pag-arte.

“To tell you frankly, ayoko na sana. I even told Malou (Choa-Fagar, talent manager niya), ayoko na.

“Tinawagan ako ni (Direk) Joel, ‘sige na naman, magsama kayo ni Guy uli.’ ‘Direk, di na ’ko marunong umarte,’ sabi kong ganu’n.

“‘Hindi, hindi ako papayag! Kuya Ipe naman, ‘wag mong pasamain ang loob ko.’ ‘Yun na! Wala na,” kwento ng aktor kung paano siya napapayag magbalik-pelikula.

Si Ipe ang pumalit sa role na unang in-offer kay Christopher de Leon. Nagsimula na ang shooting ng pelikula nitong Aug. 1 at ayon sa aktor, excited na rin siya na muling makatrabaho si Ate Guy na nakasama niya sa mga classic films na Bona, Tinik sa Dibdib at Nakaw na Pag-ibig.

“I’ll be working with the finest actors. And I’m scared!” sambit niya.

Patuloy ni Ipe, “So, ayun, kinakabahan ako. Binasa ko ‘yung script, maganda, maganda. Naiiba.”

Tuluy-tuloy na ba ang pagbabalik-showbiz niya?

“I’m not really sure, I’m not really sure,” sagot niya. “I just… I want to do this, I love Direk, I love Guy and, ah, reunion!” sambit pa niya.