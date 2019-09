Pelikulang ‘Pokpokan’ nina Sue Ramirez at RK Bagatsing, may kakaibang aliw at hugot

Aliw ako sa “pokpokan” na mga eksena nina Sue Ramirez at RK Bagatsing in Rod Marmol’s Cuddle Weather.

May mga eksenang matatawa ka na in fairness, magaling si Sue sa role na ginagampanan niya as Adela na isang “prosti” sa kalye ng Kalayaan Ave. sa Makati.

May ibang lenguwahe ang mundo ng pokpokan na natatawa ako kapag binibitawan na ni Sue and kanyang mga linya sa mga eksena. Natural na natural.

Wala nga ako maisip na ibang artistang babae na pwede gumanap sa papel niya na ang pagka-naive naman ni RK sa role niya bilang Ram na isang promdi na naloko ng recruiter niya sa inaaplayan niya para maging isang seaman ay naging instant pa-booking na nag-compliment sa “teacher-student” relationship nila sa larangan ng pagbebenta ng laman.

Funny ang mga scenes ng dalawa sa early part ng pelikula na humuhugot na sa bandang kalagitnaan. I like the film na isang kakaibang romcom na nag-level up sa premise na ang mga karakter na pinoportray ng dalawang bida as prostitutes, bayaran, sex for hire workers ay may puso.

Congratulations Sue, RK and Direk Rod sa refreshing movie ninyo na una ko panonoorin sa mga official entries sa PPP.

Cuddle Weather is an official entry for the, FDCP’s Pista ng Pelikulang Pilipino showing na simula bukas, Sept. 13 sa mga sinehan nationwide.