PELIKULANG LEVEL-UP ANG KANYANG ACTING: Nadine Lustre is Ready for More!

HINDI MAN si James Reid ang naging leading man ni Nadine Lustre sa bagong movie niya na Ulan ni Direk Irene Villamor ay all-out naman ang suporta ng actor sa kanyang partner (for reel and real) dahil in last night’s red-carpet premiere ng pelikula held at the Trinoma Cineplex, James was present.

Kasama dumating ni James ang kaibigan na si Sam Concepcion in last night’s event.

Maganda ang movie na Ulan. Kakaiba sa mga tipikal pa-tweetums na mga pelikulang love story ang tema.

Magaling si Nadine who played the role of Maya na palaging tunay na nagmamahal sa mga nagiging boyfriend niya sa pelikula played by AJ Muhlach, Marco Gumabao and Carlo Aquino (na hindi sinipot ng event kagabi).

At first, hindi ko alam kung papaano i-incorporate ni Direk Irene and folklore sa pelikula niya tungkol sa pag-ibig.

Tanong ko sa sarili ko, bakit may mga “ tikbalang” na nakasama sa movie? Bakit may mala-multo na karakter named “Aning” at mga buskador na naging ”itlog” na umagaw ng mga eksena sa pelikula

Interesting for me ang kakaibang pagsasalaysay ni Direk Irene about love in her latest movie produced by Viva Films and co-produced by HOOQ.

Ulan is Graded A by the Cinema Evaluation Board (CEB) and is PG (Parental Guidance) na pwede isama ang mga bata sa panonood.