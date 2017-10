Pelikulang ‘Guerrero’, hanep sa ganda kahit ‘di sikat ang mga artista!

MARAMI ANG NAGULAT sa pelikulang “Guerrero” dahil super ganda ang pagkakagawa nito under EBC Films. Pinupuri ito ng mga press na nakapanood sa premiere night na naganap sa Megamall Cinema kahit hindi popular ang casting nito.

Award winning director sa abroad naman kasi ang gumawa ng pelikulang “Guerrero” sa katauhan ni Carlo Ortega Cuevas. Pinatunayan niya na hindi sa sikat na artista ang ganda ng isang pelikula kundi sa istorya nito at kung paano niya ito gawin.

Ang naturang pelikula ay tungkol sa pagbagsak at tagumpay sa buhay ng mga boksingero.

Bida rito ang wedding photographer na naging actor na si Genesis Gomez. Siya ang gaganap bilang Ramon Guerrero. Dumaan daw siya sa audition para mapasakanya ang title role.

“Sobrang nakaka-pressure,” sambit niya sa isang panayam.

Si Genesis ay napanood na sa pelikulang “Felix Manalo” and “Walang Take 2”. Gumanap din siyang Don-Don sa sitcom na “Hapi ang Buhay” ng Net 25.

Kasama rin sa pelikula sina Joyselle Cabanlong, Julio Cesar Sabenorio,

Showing na ito sa November 12.



“Filipinos are very resilient and many calamities and even pressing national issues cannot beat their indomitable spirit as they hold on to their unwavering hope and strong faith.There is always a Guerrero in every Filipino,” bulalas ni Robert Capistrano ng EBC Films.

Pak!

MAINE, MARIAN, NADINE, ANNE, REGINE, MAGSASALPUKAN SA STAR AWARDS FOR TV !

Narito ang karugtong ng official nominees ng Philippine Movie Press Club,Inc. (PMPC) para sa 31st Star Awards For Television. Ang makulay at maningning na Gabi Ng Parangal ay magaganap sa ika-12 ng Nobyembre, 2017, sa Henry Lee Irwin Theater, Ateneno de Manila University.

BEST FEMALE TV HOST : Amy Perez (It’s Showtime), Anne Curtis (It’s Showtime), Jolina Magdangal (ASAP), Maine Mendoza (Eat Bulaga), Marian Rivera (Sunday Pinasaya), Nadine Lustre (It’s Showtime) , Pia Guanio (Eat Bulaga), Regine Velasquez (Full House Tonight), Sarah Geronimo (ASAP), Toni Gonzaga (ASAP)

BEST MALE TV HOST: Alden Richards (Eat Bulaga), Allan K (Eat Bulaga), Billy Crawford (It’s Showtime), Jose Manalo (Eat Bulaga), Luis Manzano (ASAP), Piolo Pascual (ASAP), Robi Domingo (ASAP), Ryan Agoncillo (Eat Bulaga), Vic Sotto (Eat Bulaga), Vice Ganda (It’s Showtime) Alden Richards (Eat Bulaga), Allan K (Eat Bulaga), Billy Crawford (It’s Showtime), Jose Manalo (Eat Bulaga), Luis Manzano (ASAP), Piolo Pascual (ASAP), Robi Domingo (ASAP), Ryan Agoncillo (Eat Bulaga), Vic Sotto (Eat Bulaga), Vice Ganda (It’s Showtime) BEST GAME SHOW HOST : Eugene Domingo (Celebrity Bluff), Iya Villania/Drew Arellano (People Vs The Stars), Jennylyn Mercado (Superstar Duets), Judy Ann Santos (Bet On Your Baby), Luis Manzano (Minute To Win It), Michael V/Iya Villania (Lip Sync Battle), Willie Revillame (Wowowin) BEST EDUCATIONAL PROGRAM HOST : Chef Boy Logro/ Bettina Carlos,Chynna Ortaleza (Idol Sa Kusina), Chris Tiu (I-Bilib ) , Dr. Manny And Pie Calayan (C The Difference) , Dr. Neilsen Donato/Dr. Ferds Recio (Born To Be Wild) , Drew Arellano (Aha ) Jennylyn Mercado (Everyday Sarap With CDO), Kim Atienza (Matanglawin ), Kyle Nofuente (Convergence ) BEST CELEBRITY TALK SHOW HOST : Arnold Clavio (Tonight With Arnold Clavio) ,Boy Abunda (Tonight With Boy Abunda) , Camille Prats,Suzie Entrata (Mars) , Christine Jacob-Sandejas/Rachel Alejandro (Real Talk) , Gladys Reyes (Moments ) , Karla Estrada,Jolina Magdangal,Melai Cantiveros (Magandang Buhay) , Mitzi Borromeo (Profiles), Vice Ganda (Gandang Gabi Vice)

BEST DOCUMENTARY PROGRAM HOST : Daniel Razon (Munting Pangarap ), Jay Taruc (Motocycle Diaries) ,Lourd De Vera (History),Maki Pulido,Raffy Tima (Reporter’s Notebook) ,Malou Mangahas (Investigative Documentaries) Sandra Aguinaldo, Kara David (I-Witness) BEST MAGAZINE SHOW HOST: Jessica Soho (Brigada) ,Jessica Soho (Kapuso Mo Jessica Soho) ,Korina Sanchez (Rated K) ,Marc Logan (Mga Kwento Ni Marc Logan) ,Rovilson Fernandez (Ang Pinaka) ,Susan Enriquez/Cesar Apolinario (I-Juander) Vicky Morales/Bea Binene/ Love Añover (Good News Kasama Si Vicky Morales) BEST MALE NEWSCASTER :Arnold Clavio (Saksi), Howie Severino (News To Go) ,Julius Babao (Bandila) ,Mike Enriquez (24 Oras)

Noli De Castro (TV Patrol), Raffy Tima (Balitanghali) ,Ted Failon (TV Patrol) BEST FEMALE NEWSCASTER :Bernadette Sembrano (TV Patrol), Ces Drilon (Bandila) , Jessica Soho (State Of The Nation), Kara David (News To Go) ,Karen Davila (Bandila) , Luchi Cruz Valdes (Aksyon Prime) , Mel Tiangco (24 Oras) , Pia Arcanghel (Saksi), Vicky Morales (24 Oras) BEST MORNING SHOW HOST: Anthony Taberna,Jorge Cariño,Atom Araullo,Amy Perez, Winnie Cordero, Ariel Ureta (Umagang Kay Ganda), Daniel Razon ,Lorenzo “Erin” Tañada Iii,Angelo “Diego” Castro Iii,Angela Lagunzad,Rheena Villamor-Camara, Monica Verallo, Erica Honrado (Good Morning Kuya) , Diane Medina, Jules Guiang, Karla Paderna, Diane Querer, Greco Belgica (Bagong Pilipinas ), Leo Martinez, Phoebe Ann Publico, Andrea Bardos, Nicole Facal, Jam Talana, Genive Tuban, Julie Fernando, Claire Cuenca, Davey Langit, Aikee, Apple Chiu, Bob Crisostomo, CJ Panulaya (Pambansang Almusal), Nathaniel Cruz, Arnold Clavio, Lyn Ching, Lhar Santiago, Susan Enriquez, Connie Sison Pia Arcanghel, Suzie Entrata, Ivan Mayrina, Love Añover (Unang Hirit) BEST PUBLIC AFFAIRS PROGRAM HOST :Anthony Taberna (Tapatan Ni Tunying) ,Boy Abunda (The Bottomline With Boy Abunda) , Daniel Razon (Get It Straight) ,Luchi Cruz Valdes (Reaksyon) ,Pinky Webb (The Source) Rodante Marcoleta (Sa Ganang Mamamayan) , Winnie Monsod (Bawal Ang Pasaway Kay Mareng Winnie) BEST TRAVEL SHOW HOST: Baste Duterte (Lakbai) ,Drew Arellano (Byahe Ni Drew) ,Faye De Castro (Landmarks) Justin Lee (Biyaheng Negosyo) , Veronica Baluyut Jimenez (Bridging Borders) BEST LIFESTYLE SHOW HOST: Angel Jacob (Leading Women),

Anthony Pangilinan (The Boardroom), Dyan Castillejo (Sports U),

Ricky Reyes (The World Of Gandang Ricky Reyes) , Solenn Heussaff, Rhian Ramos (Taste Buddies) BEST TALENT SEARCH PROGRAM HOST: Billy Crawford (Your Face Sounds Familiar Kids) , Luis Manzano/Toni Gonzaga (The Voice Teens), Robi Domingo/Alex Gonzaga (I Can Do That) , Tom Rodriguez/Balang (# Like), Toni Rose Gayda, Richard Reynoso (ASOP)

SPECIAL AWARDS: ADING FERNANDO LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD- Vic Sotto , EXCELLENCE IN BROADCASTING –Martin Andanar