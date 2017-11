Pelikulang “The Ghost Bride” ni Kim Chiu, suportado ng ina ni Xian Lim

TATAHI-TAHIMIK man ngayon sina Kim Chiu at Xian Lim, ang hindi alam ng nakararami (lalo na ang mga hindi naman nila mga fans at supporters) na connected pa rin ang ang dalawa sa isa’t isa.

Hindi man sila magkasama ngayon sa mga projects like teleserye and movies, ang hindi alam ng nakararami na on the personal side, “super connect” pa rin sila tulad ng dati or mas mahigipit pa na hindi na lang naibabalita sa print or online.

But yesterday, Monday, November 6, sa imbitasyon ng fan group nina KimXi na KATG sa block screening ng super box-office hit ng pelikula ni Kim na “The Ghost Bride”, naimbitahan kami ng grupo ni Gen Young na hindi nakakalimot sa amin tuwing mayroong events ang grupo nila.

The special screening held at the Directors Club Cinema of SM Megamall Fashion Hall yesterday evening, we had the chance for a short interview with Kim na super happy sa suporta ng fans niya at ng public sa pelikula nila na on its first day ay humakot ng P14.3 Million sa box-office and counting up to this day.

Sayang nga lang, sa 2nd screening that evening, bumalik si Kim together with Xian’s mom na nanood kasama ng dalaga.

Dahil sa hectic schedule ng binata who was present sa invitational screening last November 1, this time ang mom naman ni Xi ang nasa block screening to support Kim and at the same time ay proxy ng boyfie ng dalaga.

Yes, boyfie ni Kim si Xian. Basta ako, no need for a verbal confirmation mula sa dalawa kung ayaw man ikumpirma nila ang estado relasyon nila.

Sa grupong KATG na walang sawa na sumusuporta kina Kim at Xian, huwag lang bibitaw sa mga idols nyo. Love ko ang KimXi noon pa.

Reyted K

By RK Villacorta