Pelikulang ‘Circa’, pagbibigay-pugay kay Anita Linda

NAKAKATUWA ang pagbibigay respeto at pagkilala ni Direk Adolf Alix Jr. sa aktres na si Ms. Anita Linda na kinikilala na isa sa pinakamatandang artista ng industriya ng Pelikulang Pilipino.

Kung tama kami, she’s 93 years old and still active sa propesyon na minahal niya. Palagi on time, hindi pasaway at always ready na humarap sa kamera kabisado ang linya o’ script ng kanyang eksena.

Happy ako dahil binigyan pagpapahalaga ang aktres sa pelikulang Circa with a bonggang-bonga na billing sa poster kung saan kasama niya si Enchong Dee (may version na solo lang ang aktres). Solo ang pangalan ng veteran actress at first liner pa na hindi naman tinutulan ng mga kasamahan niya na mga artista tulad nina Gina Alajar, Laurice Guillen, Jaclyn Jose, Rosanna Roces, Alan Paule, Ricky Davao, Enchong Dee at Elizabeth Oropesa.

Bahagi ang pelikula ni Ms. Anita na ipapalabas sa Pista ng Pelikulang Pilipino 2019 na magsisimula sa Friday, September 13 na mapapanood sa mga sinehan sa buong bansa bilang bahagi na rin ng isang daang taong anibersaryo ng Pelikulang Pilipino.

Last September 10, Tuesday evening, nagkaroon ng premiere night ang Circa na isinagawa sa Gateway Cineplex sa Araneta Center. Ang pelikula ay sa Bangkok, Thailand pa pala nag-post production ayon kay Direk Adolf na nakatsika namin saglit habang pinaghahandaan ang sinehan na paglalabasan that night. Si Direk ang punong abala sa pag-setup ng venue.

Today, Thursday, September 12 may isang malaking kaganapan sa industriya ng pelikulang Pilipino sa gaganapin na pagpupugay sa 100-year anniversary ng Pinoy movies with a big event na “Sine Sandaan” kung saan dadaluhan ito ng humigit kumulang na 300 na mga artista na magaganap sa New Frontier Theater sa Cubao.

Feeling Oscars Awards ng Hollywood ang maganap na event mamaya kung saan may nakahandang limousine na sinakyan ng mga celebrities na maghahatid sa kanila sa events venue mula sa Novotel Hotel kung saan doon ang waiting area ng event para sa mga artista.

Good job FDCP Chairperson Liza Dino.

Reyted K

By RK Villacorta