Pelikula nina McCoy de Leon at Elisse Joson, magandang closure sa McLisse fans

McCoy de Leon and Elise Joson

MARAMI ang nangamba nang lumabas ang tsika in the middle of 2018 na hiwalay na diumano sina McCoy de Leon at Elisse Joson na mas kilala sa tambalang ‘McLisse‘. Sa katunayan, never umamin ang dalawang Kapamilya stars kaya may halong lungkot ang panghihinayang ang mga tao sa break-up na nangyari sa pagitan ng dalawa.

Thankfully, natapos ng dalawa ang pelikulang ‘Sakaling Maging Tayo‘ ni JP Habac. Aminado ang direktor na naging challenge para sa kanila ang paggawa ng pelikula dahil nagkakaproblema na pala sina McCoy at Elisse sa kanilang personal lives bago pa umpisahan ang project. Ramdam namin ang awkwardness nang mapanood ang pelikula, pero hanga kami sa tapang ng dalawa dahil kahit hirap sila ay naitawid nila ang hinihingi ng pelikula.



Light at nostalgic ang dating ng ‘Sakaling Maging Tayo’. Nanumbalik ang kilig noong college kapag ikaw ay nagkacrush sa isang tao na tinitingnan mo lang sa malayo at isang gabi ay nagkaroon ka ng pagkakataon na mas makilala on a personal level ang taong pinapantasya mo lang.

Hindi kami sure kung ano ang box-office results nito dahil obviously, lumabas na trabaho na lang ito for McLisse at mukhang tanggap na rin naman ng fans nila na hindi na talaga sila. Naglabas na rin ng teaser materials ang Black Sheep for their next film na ‘Alone/Together’ ng LizQuen kaya natabunan na ang McLisse film.



May balikan pa kayang maganap lalo pa’t parehong single and ready to mingle ang dalawa?