Pelikula nina Ai Ai delas Alas at Bayani Agbayani na “Feelenial”, umaani ng magagandang reviews

KUNG hindi man naging successful sa takilya ng huling pelikula ng Reyna ng Komedya sa Takilya, hoping na maka-buwelta si Ai Ai delas Alas sa bagong niyang pelikula na personally ay nagustuhan ko.

Akala ko ay one of those comedy movies lang ang Feelenial pero mali ang unang impresyon namin. Laugh trip ang pelikula kung hindi man ako napapangiti.

Magaan ang pelikula. Feel good at happy lalo pa’t ang ganda ng saluhan nila ni Bayani Agbayani sa mga eksena kahit scripted. Maganda ang kombinasyon nina Ai Ai at Bayani.

May special role si Pops Fernandez sa movie, gayon din si Martin Nievera at maging si Paolo Ballesteros, may cameo role.

Sa kabuunan, kahit walang Pops, Martin or Paolo sa movie, nakaka-happy ang pelikula na first movie project ni Pops as producer for her DSL Productions together with Cignal Entertainment.

At the preem, present si MVP Manny V. Pangilinan in a very simple white undershirt at ang natsisimis kay Pops na si Manong Chavit Singson.

Sana, kumita sa takilya ang pelikula para kay Ai Ai, Bayani at Pops na first time producer para makaulit.

Happy movie ito kaya pampaaliw sa dagsa-dagsang problema na kinahaharap natin tulad sa kawalan ng tubig, trapik, kakulangan ng ulan para mapunan ang mga dams, lalo na ang nakakabaliw na stand ng gobyerno ng Pilipinas sa insidente sa pagbanga ng barko ng Tsina sa bangka ng mga Pinoy na mangingisda. Kalurkey!

Reyted K

By RK Villacorta