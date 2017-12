Pelikula ni FPJ na “Ang Panday”, akma na kay Coco Martin ipinamana

NAGSANIB-PUWERSA ang CCM Film Productions, Star Cinema, at Viva Films sa kauna-unahang pagkakataon para sa isang pambihirang Pamaskong handog para sa buong pamilya sa pagbabalik-pelikula ni Coco Martin sa Ang Panday – ang pinakamalaking action-adventure na pinakahihintay na 43rd Metro Manila Film Festival (MMFF), na mangyayari ngayong December 25.

Under the direction of Coco Martin, na gamit ang tunay niyang pangalan na Rodel Nacianceno, sa kanyang kauna-unahang pagdidirehe at sa orihinal na istoryang kanya ring nilikha kasama si Joel Mercado, ito ang kauna-unahang live-action film adaptation ng Ang Panday – ang pinakamamahal ng lahat na karakter na nilikha nina Carlo J. Caparas at Steve Gan, na siya namang pinasikat ng yumaong action king na si Fernando Poe Jr. – mula noong 2011.

Sa pagbabalik ng tunay na Pinoy hero na ito, gagampanan ni Coco Martin ang papel ni Flavio III – ang apo ng orihinal na Panday. Magbabagong bigla ang kanyang buhay nang kanyang madiskubre na ang kanyang angkan ay ang itinakdang tagapagligtas ng sangkatauhan sa kasamaan ng imortal na kalaban ni Panday na si Lizardo (Jake Cuenca) na nagbabalik mula sa kadiliman upang muling guluhin at pahirapan ang mundo. Bilang hindi alam ni Flavio III na tanging ang angkan niya lamang ang makakatalo kay Lizardo, kailangan niyang maglakbay sa iba’t-ibang mundo upang makuha ang tiwala ng kapangyarihan ng espada. At gaya ng orihinal at pinakamamahal na bayani ng lahat, madaming makikilala si Flavio III na tutulong sa kanya bilang tunay na tagapagmana ng tinitingalang pangalan ng Ang Panday.

Ang Panday ay di lamang isang iconic na karakter sa Pinoy pop culture ngunit isa din ito sa pinakamamahal na Pinoy comic book heroes of all time sapagkat kinakatawan nito ang ideals ng katotohanan at hustisya at pati na rin ang pagkakawagi ng kabutihan sa kasamaan.

Karapat-dapat banggitin na ito ang kauna-unahang full-length mainstream movie na dinirehe ni Coco. Tila pinanday ng panahon si Coco upang maging isang direktor.

Nagsimula ang karera ni Coco bilang isang aktor sa mga indie movies, most notably sa mga pelikula ni Brillante Mendoza at nag-cross over siya sa mainstream sapagkat siya ay nag-transition sa telebisyon, kung saan tuloy-tuloy siyang lumabas bilang bida sa mga top-rating primetime teleseryes ng ABS-CBN at pati na rin sa mga pelikula sa ilalim ng isang higanteng film outfit. Madaming natutunan si Coco na ‘di matatawarang kaalaman at mga karanasan mula sa mga mundo ng indie at komersyal na kanyang pinagsama, at siya niyang ginamit sa Ang Panday – na katuparan ng kanyang pangarap na magdirehe ng isang pelikula. Ang aktibong involvement ni Coco bilang creative consultant sa FPJ’s Ang Probinsyano ay siyang ring nagpanday sa kanyang kakayahan bilang isang storyteller.

Bilang bida ng pelikula, si Coco ang kumakatawan sa lahat ng magagandang bagay na kinakatawan ng Ang Panday – at kitang kita ito sa pagmahahal ng milyun-milyong mga Pilipino sa kanya lalo na nung bingyang buhay niya ang karakter ni Cardo sa long-running at top-rating primetime drama series ng ABS-CBN na ang FPJ’s Ang Probinsiyano.

Bilang si Flavio, muli na namang ipaglalaban ni Coco ang kabutihan habang ipinagtatanggol niya ang mga mahihirap at api sa mundo.

Kung si Fernando Poe Jr ay bayani ng masa lalo na ng mga maliliit, mahihirap at mga bata, si Coco Martin, akma lang na sa kanya ipamana ang Pinoy na Bayani na karakter na si Flavio, Ang Panday.

Kabilang sa Ang Panday sina Lito Lapid, Eddie Garcia, Michael de Mesa, Gloria Romero, Jaclyn Jose, Mariel De Leon, Dennis Padilla, Carmi Martin, Albert Martinez, Agot Isidro, Kylie Verzosa, Mc Coy De Leon, Elisse Joson, Jhong Hilario, at marami pang iba.

Reyted K

By RK Villacorta