PBB OTSO HOUSEMATES, BONGGA ANG BROMANCE?

LAST WEEK (Wednesday afternoon), by chance ay napanood ko ang PBB Otso.

Pansin ko lang na tila may issue ang isa sa mga boys sa bahay ni Kuya. Nag-tripping ang mga housemates na ang mga girls ay mineyk-upan ang mga boys at gawing pretty girls and vice versa, while the boys will also do the girls face para maging men or brusko sila for their “beautycon” playtime.

Puna ko lang, tila may resistance ang isa sa mga boys ni Kuya named Gino Roque.

Tila isyu sa kanya ang playtime. Sa isip niya, tila kontra siya o alanganin sa pinapagawa sa kanila.

Basa ko nga, may isyu ang binata pagdating sa “kabaklaan” kahit playtime lang ito.

Sabi sa akin ng isang regular miron ng reality show ng Kapamilya Network, straight forward daw itong si Gino kaya vocal siya sa nararamdaman at nasa isipan niya.

An only son sa anim na magkakapatid mula sa pamilyang mayaman at may sariling business din ang binata.

Sabi sa amin, kaya nag-join si Gino aa PBB is for him to find his own path.

Ang daming dapat basagin sa mga personal niyang isyus si Gino.

At the end of PBB Otso, ano kaya ang tatahakin niya sa discovery phase ng buhay niya na malalaman niya para maging happy?

Just recently, naging viral online ang lambingan at yakap scene ni Gio with co-house mate Sky Something na pinag-uusapan sa mga gay chatrooms. Type ng mga bekis ang look ng dalawa.

Guwapo at brusko si Gino, while Sky naman is very good looking sa TV screen.

Say ng isang beki sa chatroom: “Bromance in the making? Why not? I love to see them both happy.

Mabuhay! June is PRIDE Month.