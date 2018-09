PBB graduate Fifth Solomon, film director na!

SA WAKAS ay naitawid din ni Fifth Solomon ang pangarap niya na maging isang film director.

Yes, sa unang sultada ni Fifth, bongga kaagad ang casting niya na pinagbibidahan nina Alex Gonzaga at Vin Abrenica lang naman.

Ito ang first directorial job ni Fifth na ayon sa kanya, ang istorya ng pelikula ay binase niya sa naranasan niya sa pagiging broken-hearted at sa mga nakakausap niyang nasawi rin sa pag-ibig.

“Pinakamasarap kasi magsulat kapag nasasaktan ka, or emotional ka. So, sinulat ko ito nung time na nasaktan din ako, na iniwan din ako,“ kuwento niya at the launch.

Nang mapanood ko ang trailer online, personally ay nagustuhan ko ang mensahe na gustong itawid ni Fifth para sa pelikula niya na nasabi ko sa isang online blogger, interested ako sa movie niya.

Romance movie man ito, malamang may bagong angle na palaman ang baguhang director sa pelikula niya based on a premise na nasaktan ka sa pag-ibig at ang mga paraan kung saan gusto mo na makalimutan.

Kuwento nga niya, sa Japan pa daw na-confirm ang participation ni Alex sa movie na after makipagtawaran sa ina nito na si Mommy Pinty ay masayang-masaya ang newbie director.

Pero bago ang lahat, may K (karapatan) ba si Fifth mag-direk ng pelikula?

Say nito: “Hindi nila alam ‘yung mga preparation ko sa pagdidirek. Nag-master naman ako ng film directing sa Australia. Pero hindi ko lang ‘yun natapos, kasi dinugo ako sa accent nila, Pero tatapusin ko yun,” na sinabayan niya ng tawa.

Presyong “friendship” daw ang mga talent fees ng mga artista niya tulad nina Rufa Mae Quinto, DJ-Hot Jhaiho, twins Joj and Jai Agpangan, Jerald Napoles, Candy Pangilinan at Ricci Chan.

“Knows nila na nagsisimula palang ako as film director at ang mga producers ko bago lang kaya tulong-tulong kami,” pagmamalaki ni Fifth.

Sa September 19 na ang showing ng Nakalimutan Ko Nang Kalimutan Ka.

Goodluck little sister. I will watch your film.

Reyted K

By RK Villacorta