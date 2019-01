PAYO NG INA: KIKO MATOS, FOR SALE AT P8 MILLION?

WINDANG sa mother’s advise ni Kiko Matos sa kanya na kung sakali may gusto humada sa kanya or tikman siya, oks lang basta ang offer ay presyo ay P8 milion lang naman.

Natawa lang ako dahil sa presyong 8M, dahil rate yun na aayawan mo na or dahilan na ang offer ay tatablahin mo dahil over priced huh!

Sa presyong P8M na rate ni Kiko, tulad ng sabi niya ay ilang artista na (lalo yong sikat at guwapo) ang makakaniig mo.

Kung pumapatol man ang mga ilusyon ng mga bakla tulad nina Paulo Avelino, JC de Vera, Dennis Trillo, Sam Milby, Dingdong Dantes, Gerald Anderson, Robi Domingo, Luis Manzano at marami pang iba, kung hindi sila maaarte sa ganitong mga kaganapan, hihiga lang sila at wala pa marahil 10 minutes ay matitikman ng beki ang “Gloria” sa piling ng mga ilusyon niya.

Is Kiko worth P8? Kung ako ang tatanugin mo, hindi. He is not worth the price. Pero kung ilusyon din lang naman, sige, sakyan na lang natin.

Si Kiko ay ang hunk na makakaniig ni Martin del Rosario sa happy and LGBT themed film ni Direk Perci Intalan na Born Beautiful na palabas na sa January 23.

Bongga at hotness ang kissing scences nina Kiko at Martin sa pelikula, lalo na ang kanilang “sex scenes” na tatalbugan ang mga eksena sa mga male-female stars natin na may mga hot scenes sa mga pelikula nila.

Ang presyong P8 million na kahit sobrang expensive, ay unforgettable yun sa makakatikim kay Kiko. ”Hindi niya makakalimutan yun.”

Reyted K

By RK Villacorta