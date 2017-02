Paulo, pinalalabas na masamang ama ng kampo ni LJ

Nakiusap si Paulo Avelino sa amin nang makausap namin siya sa presscon ng “I’m Drunk, I Love You” na huwag nang pag-usapan ang tungkol sa kanya at kay LJ Reyes na ina ng four-year-old son niya.

“Medyo kumplikado kasi, may mga abogado. Huwag na muna nating… baka magkagulo pa. Kumplikado at this point. Siguro after na (ako magsasalita),” matipid niyang pahayag.

Wala ba siyang reaksyon sa sinasabi ng kampo ni LJ na pinababayaan niya ang bata?

“Basta ako, mahal ko ang anak ko at nandito ako lagi para sa anak ko kung kailan niya ako gustong makita,” diin pa niya.

Eh, ‘yung tungkol sa child support issue, ano ba ang totoo ro’n?

“Kumpleto ang suporta ko sa kanya,” deklara niya.

Patuloy pa ni Paulo, “For now, ayoko munang magsalita dahil kumplikado talaga.”

Samantala, hindi naman naitago ni Paulo ang pagkainis na pinalalabas siyang masamang ama ng kampo ng dating karelasyon.

“‘Yon nga ‘yung nakaiinis. Bakit ako ang lumalabas na masama? Pero magsasalita ako, but not now. Kasi baka magamit pa against me,” sambit uli ni Paulo.

La Boka

by Leo Bukas