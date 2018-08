Paulo Avelino, pahinga muna pagkatapos ng Goyo: Ang Batang Heneral

IKINAGULAT ng marami ang naging pahayag ng bida ng pelikulang Goyo: Ang Batang Heneral na si Paulo Avelino na gusto na niyang magretiro sa showbiz.

Aniya, “Parang gusto ko na ngang magretire, sa totoo lang,” sambit ng aktor.

“I mentioned this before pero it’s nice to be recognized by a lot of people, I’m very grateful for that. But it comes to a point that you get to realize na parang gusto ko nang magpahinga.

“Ang hirap kasi na hindi mo nagagawa ‘yung mga gusto mong pelikula dahil kesyo ganito. Parang gusto ko lang gumawa ng pelikula at projects at my own pace.”

Sa hiwalay na interbyu kay Paulo ay kaagad naman niyang itinuwid ang naunang sinabi. Gusto lang daw niyang magpahinga sandali at hindi mag-retire totally.

“Siguro, bakasyon nang konti, maybe to reassess things. I just want to try a few things or test things. Break lang,” paglilinaw niya.

Abala si Paulo sa promo ng Goyo na ipalalabas na sa Sept. 5. Si Jerrold Tarog na director din ng Heneral Luna ang director niya sa Goyo kaya medyo mataas ang expectations ng tao sa magiging resulta ng pelikula.

Matatandaang naging blockbuster hit ang Heneral Luna dahil sa ganda ng feedback from the moviegoers na naging word of mouth para ma-curious ang tao to watch the film.

This Thursday (Aug. 30) ay gaganapin ang gala premiere screening ng Goyo: Ang Batang Heneral sa 3 sinehan sa SM Megamall. Magsisimula ang red carpet program ng 5:30 at susundan ng film screening at 7 p.m.

La Boka

by Leo Bukas