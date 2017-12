Paulo Avelino, nakakabilib ang effort sa pag-promote ng “Ang Larawan”

BUKAS NA ang hinihintay na Metro Manila Film Festival ng mga Pinoy na mahilig magsine katulad ko. Sa katunayan nga, ito ang inaabangan ko sa pasko kahit na puro mainstream man o puro indie ang line up. Kung ikaw ay tunay na lover ng Pinoy movies, wapakels na kung for thinking o for pure entertainment ng pelikula basta makasuporta lang.

Every year naman ay nakikita natin kung sino ang mga artistang todo ang pagmamahal at pagbibigay ng importansya sa mga pelikulang kinabibilangan nila. May ilan na kulang na lang ay kuyugin mo para lang itodo ang promotion nila sa movie while others are passionate and proud of the films they’re involved in.

Isa sa mga artista na talagang hinahangaan ko ang dedikasyon sa pagpo-promote ng kanyang MMFF entry ay si Paulo Avelino.

Aminin na natin – hindi naman talaga siya ang pinakabida sa musical-drama na “Ang Larawan”, pero siya ang isa sa bentahe kung star power ang pag-uusapan. Siya ang susi para panoorin ito ng mga millenials at ng masa. Puro kasi mga taga-teatro o music world ang karamihan sa mga bida.

Kitang-kita sa social media ni Pau na halos everyday ito nagreremind sa kanyang IG stories na panoorin ang kanyang pelikula. Generous din ito sa pag-oo sa mga guestings na kahit ang iba ay kinakalkal ang kanyang personal life (na medyo aloof siya based on previous movies), game pa rin ito.

No wonder marami sa mga nakatrabaho nito in the past ang saludo at hanggang ngayon ay suportado nila ang aktor kahit hindi nila ito kasama sa current project. Nasa stage na si Paulo sa kanyang career na he can really choose projects he is proud of at hindi lang puro pabebe o pakyut.

Kinumpirma din ni Paulo sa isang panayam na ang painting na featured sa pelikula ang nagsilbing TF nito for the movie, na nag-uumapaw ang passion sa sining at musika.

Suportahan natin ngayong MMFF ang pelikulang “Ang Larawan” under the direction of Loy Acenas and music of Ryan Cayabyab. Kasama ni Paulo rito sina Joanna Ampil, Rachel Alejandro, Celeste Legaspi, Nonie Buencamino, Menchu Lauchengco-Yulo, Robert Arevalo, Cris Villonco, Aicelle Santos, Rayver Cruz at marami pang iba.

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club