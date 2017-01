Paulo Avelino, iwas sa isyu nila ni Maja Salvador

SA MEDIA launch ng bagong horror movie na Resureksyon ng Regal Films, kung saan kasama si Paulo AveLino, pagdatinG na pagdating niya sa maulang gabi ng Huwebes sa Valencia Events Place, pinagkumpulan siya kaagad ng media. Hot item kasi ngayon si Pau. Sa biyahe niya last week sa London, kung saan kabilang siya sa mga artista na nag-perform para sa mga kababayaan natin sa UK para sa ASAP in London, tatlong issues kaagad ang tumambad sa kanya noong gabing ‘yun na gustong malaman ng media ang kasagutan.

Una, ang blind item na kumakalat na one morning (last day yata nila sa London noon) about an actress-dancer-singer at isang guwapong aktor na naging participant ng Cosmo 69 a couple of years ago na nakita ng isang Pinoy hotel staff na sabay lumalabas sa hotel room na ang kutob ng mga tsismosa ay nag-overnight sa kuwartong ‘yun ang isa sa kanila (hindi tinutukoy kung kaninong kuwarto ang pinanggalingan ng dalawa). Pangalawa, ang pagtatagpo nila muli ni KC Concepion na dating karelasyon niya na ang paghihiwalay ay walang linaw at hindi nalaman ng press ang tunay na kadahilanan. Last but not the least, ang pagwawala ni Enrique Gil on board their flight to London nang malasing ang bagets star, dahil isa si Paulo kasama si Jake Cuenca sa tinutukoy na pilit pinainom si Quen ng alak kahit sinaway na ito ng kanyang kasama.

Tapos na ang isyu tungkol sa kaganapan sa pagkalasing ni Quen. Ang tungkol sa pagtatagpo nila ni KC sa London, naka-move on na raw silang dalawa. Hindi raw ‘yun ang una nilang pagtatagpo after nilang mag-split. Ilang beses na rin silang nagka-encounter. Sabi ni Pau, “Ganun talaga, ‘pag nagkita kayo, nagbabatian.”

Sa London, casual lang ang eksena ng dating magka-relasyon. “Nakita lang kami. Nagkausap. That’s it.” Na in short, wala nang emote.

At ang tungkol sa kanila ni Maja Salvador? Nang bulungan ko si Pau at usisain para may scoop sa isasagot niya habang nagpapa-picture kami, nag-smile lang ang aktor sabay himas sa bewang namin.

Ano pa nga ba ang gagawin mo habang nakatingin siya sa ‘yo nang eye to eye, kundi suklian mo na lang ng ngiti. ‘Yun na!

Sa latest movie ni Paulo na palabas na sa Sept. 23, he plays a policeman, kung saan makasasama naman niya sina Isabelle Daza (as the vampire) and Jasmine Curtis Smith sa direksyon ni Borgy Torre III.

Reyted K

By RK VillaCorta