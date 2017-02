Paulo Avelino, itinangging walang oras para sa anak

Kahit busy sa trabaho, sinisiguro raw ni Paulo Avelino na palagi siyang may oras para sa anak na si Aki.

Si Aki ay anak ni Paulo sa dating girlfriend na si LJ Reyes.

Noong nakapanayam ng reporters ang Kapuso actress na si LJ, tinanong sa kanya ang tungkol kay Paulo at sa kanilang anak, kung madalas bang nagkikita ang mag-ama. Sinabi ni LJ na hindi nakikita ni Paulo si Aki dahil masyadong busy ang aktor sa kanyang trabaho and no time para sa kanilang anak na si Aki.

Samantala, agad namang pinabulaanan ni Paulo sa press conference ng pelikula niyang “I’m Drunk, I Love You” ang nasabing pahayag ng dating kasintahan.

Ayon kau Paulo, “Basta para sa anak ko, gagawa ako palagi ng oras. Gagawa at gagawa ako ng oras para sa anak ko.”

Pero inamin din ng Kapamilya actor na sa ngayon ay talagang bihira niyang makita ang anak.

Dagdag pa niya, “Pero inaayos, may mga pag-uusapan… Basta ako, ito lang ang masasabi ko, mahal na mahal ko ang anak ko. At lagi akong available para sa anak ko.”

“Ayaw ko na lang magsalita, pagdating sa anak ko, sobrang mahal ko ‘yan,” pagtatapos ni Paulo.

Sa True Lang

by Throy Catan