PATULOY ANG PAGKALAT: “Batuta” video ng boyfriend ni Kim Domingo, ine-enjoy ng mga beki!

ANG MGA KAFATID na mga beks ay happy sa pinaguusapang “batuta video” ni Mike Acuna na boyfriend ng sexy star ng GMAKapuso Network na si Kim Domingo.

Bago pa man pumutok sa media ang tungkol sa iskadalosang video ay matagal na namin napanood ang naturang video na nagkalat sa mga gay chat groups at sites kung saan tila may ka-chat ito sa PC screen at isa-isa na hinuhubad nitong si Mike ang kanyang saplot hanggang sa tumambad na ang kanyang sandata na galit na galit na nilalaro ng kanyang mga palad. Sa bandang huli ay bumulwak ang mala-lava ng bulkang Mayon na sa kabuunan ng naturang video ay happy at nakangiti ang mga beks na nakapanood dahil na-enjoy nila sa successful “performance” nitong si Mike na sana ang isang pribadong “Mariang Palad” eksena niya ay para lang sa kalandian niya noong mga oras yun.

Walang kiyeme at inamin agad ni Mike ang naturang video para wala nang mahabang usapan.

Tuloy, naintriga at nainggit ang mga bekis at mga babaeng bakla dahil waging-wagi si Kim sa boyfriend niya.

Sa lumabas na MV (masturbation video) ni Mike, no comment si Kim na tila hindi apektado sa komento ng mga netizen.

Noong 2009 pa pala yong naturang MV ayon kay Mike at alam na daw ni Kim ang tungkol sa bagay na ito bago pa man sila naging mag-on.

Sa ngayon, sina Kim at Mike ay nasa romantic Japan holiday since yesterday, February 27.

Reyted K

By RK Villacorta