PARANG TUMPOK NG GALUNGGONG: Hugot na ginawang libro ni Angelica Panganiban, katsipan!

EWAN KO kung bakit hindi pa maka-move on ang ilan sa happy na sitwasyon ng dalawang nagmamahalan na sina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna.

“Ganun ba niya kamahal na mahal si Lloydie para magkaganyan siya?” tanong sa amin ng isang entertainment writer nang mapagusapan ang dalawang mag-lovers na recently ay nagbakasyon sa Japan kasama ang mga kaibigan nila at future “brother-in-law” ni Lloydie na kapatid ni Ellen.

Ang tinutukoy sa usapan ay si Angelica Panganiban na last Saturday ay ini-launch ang kanyang libro na isinulat tungkol sa kanyang mga hugot na malaking portion or content ay naka-focus sa ex-boyfriend niya.

Tuloy, dahil sa paulit-ulit na kuda ni Angelica, para na daw sirang plaka (gasgas na CD sa panahon ng mga millennials) na raw ito na ang istilo ng emote at hugot ay daig pa ang dyowang nilampaso ang ex-na inilublub sa putik sabay dinuraan.

Pero come to think of it, kikita o kumita na rin naman ang aktres sa bentahan ng libro. Siguro tabla-tabla na lang kung sobra-sobra siya nasaktan sa hiwalayan (or hiniwalayan siya na walang paalam).

Basta kung ako ang tatanungin, super like ko si Angge pero yong istilo niya ng hugot para i-emote ang sama ng loob sa ex-boyfriend ay natsi-tsipan ako.

Parang galunggong na P25 per tumpok sa palengke ng Kamuning. Cheap!

Reyted K

By RK Villacorta