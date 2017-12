PARA MAKAMPANTE ANG FANS: Bossing Vic Sotto, itinangging suspended si Maine Mendoza sa Eat Bulaga!

VERY INDEPENDENT pala ang mga artistang kasama sa noontime show na Eat Bulaga.

Hindi sila dinidiktahan ng show tulad ng pahayag ni Bossing Vic Sotto tungkol sa isa sa mga cast ng EB na si Maine Mendoza na natsitsismis na suspended daw ng noontime show dahil sa pagbasag sa loveteam nila ni Alden Richards na binuo ng show. Nagbuo naman talaga ng magandang “sales” sa dalawa at sa show mismo noong kainitan ng loveteam ng dalawa.

Kumalat kasi ang tsismis na suspendido si Maine from the show dahil halos one week na siya hindi napapanood sa pantanghaling show.

Kinumpirma ni Bossing Vic na hindi totoo ang kumakalat na balita yesterday during the grand media launch ng MMFF 2017 entry ni Bossing Na “Meant to Beh”, kung saan si Dawn Zulueta ang kanyang makakapareha.

Kuwento ni Bosing Vic sa media na naginterbyu sa kanya: “Ang alam ko, nakabakasyon siya. I’m not really in the know, I’m not privy to anything na personal niyang desisyon.

“Kasi, para sa akin, kung ano man yun… respetuhin na lang natin kung ano man yung mga issues niya, kung ano man yung mga pinagdadaanan niya. Siya lang nakakaalam dun. I’m not privy to anything personal pagdating sa kanya,” paliwanag niya sa current state ni Maine.

Sa kaso ni Maine, si Mr. Tony Tuviera (of TAPE, Inc.) ang may say sa official status ng dalaga sa naturang noontime show.

“You can ask Mr. Tuviera, wala rin akong alam dun,” sagot ni Bossing Vic sa media.

Dahil malaki ang respeto ng TAPE, Inc. producer sa kanilang mga talents, paliwanag ni Bossing Vic na: “Respetado niya ‘yang opinyon, pag-iisip, at kung anuman ang pinagdadaanan ng bawat kasama namin sa Dabarkads.”

Reyted K

By RK Villacorta