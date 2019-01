PARA KAY KRIS AQUINO: Mas mahalaga ang utang na loob

MARUNONG tumanaw ng utang na loob si Kris Aquino. Hindi siya nakakalimot tulad sa tulong ni Gretchen Barretto sa ina niyang si dating President Cory Aquino during her campaign noong 1986 reason kung bakit deadma lang siya sa naging reaksyon ni Greta na mas umayon ito sa dating business partner ng Queen of All Media na si Nicko Falcis na idenemanda ni Kris ng 44 counts of qualified theft.

Last Sunday, bago umalis patungong Singapore kasama ang anak na si Bimby for her 2 weeks medical evaluation and additional tests ay sinagot ni Kris ang nag-viral na reaction ni Greta na itinanong ng isang follower celebrity endorser.

Sagot ni Tetay sa tanong ng isang supporter niya: “I shall choose to look back on the year 1986. @gretchenbarretto may dislike me now, but she campaigned for my mom against the Marcoses. “Dedma na sa pagtingin nya sa kin. I have stated this time & again- i can look beyond insults against me because it’s part of the territory. But if my mother was treated with respect and my sons weren’t hurt- i am chill. So if i can be chill, maybe all of you should be too?” maikling reply niya.

Sa katunayan, pinutakti si Gretchen ng kaliwa’t kanang mga negatibong reaction from Kris’s followers calling her ng iba’t ibang names na later that Sunday afternoon ay nag-off ng kanyang feedback button si Gretchen sa kayang Instagram account na malamang ay naririndi na ito sa atake ng mga maka-Kris.

Sa mga artista at celebrities sa showbiz at maging ilang mga writers, madami ang sumang-ayon kay Tetay at hindi naniniwala sa ideya na ang isang Kris Aquino ay magpapatay ng isang tao na nagkasala sa kanya.

Sa ganang akin, Kris is not a killer. Brat man siya at may kaartehan, wala siyang utak mamamatay tao at yan ang malinaw.

Paningit nga ng isang netizen sa isyu between Greta and Tetay sa kanyang Instagram account na @lilywarrior: At least si Kris nakakaungos pa rin. Siya, original na Cojuangco dahil tutoong Cojuanco ang mom niya na si President Cory Conjuano -Aquino. Tutoong mayaman na mula sa angkan ng mga haciendero, Si Gretchen, sabit na Cojuanco na until now ay hindi maibigan ng partner niya na si Tonyboy ang apelyodo niya dahil ayaw ng mom ni Tonyboy sa kanya. Yan ang katotohanan that the public should know.”

Reyted K

By RK Villacorta