PARA KAY ECHO: Erich Gonzales at Jasmine Curtis-Smith, patalbugan sa ‘Siargao’

INILABAS na rin sa wakas ang teaser trailer ng pelikulang ‘Siargao’ under the direction of Paul Soriano. Bida sa pelikula ang Kapamilya stars na sina Jericho Rosales at Erich Gonzales. Featured din ang TV5 gem na si Jasmine Curtis-Smith.

Sa teaser trailer na inupload sa internet kamakailan lang, marami ang nalula sa showdown sa pagitan nina Erich at Jasmine para sa atensyon ng karakter ni Echo (palayaw ni Jericho).

Ang ‘Siargao’ ang isa sa fast growing surfing destinations ng bansa. Kung sina Solenn Heussaff at Rocco Nacino ay nagbida sa pelikulang ‘Flotsam’ last year para i-showcase ang La Union as the surf spot of the north, ang ‘Siargao’ naman ang magsisilbing visual feast para sa isa sa top surfing spots ng Asia.

Sa teaser ay featured ang kilalang surfer na si Luke Landrigan, who is considered as one of the best surfers of the Philippines. Kasali rin sa pelikula ang ex-PBB housemate at active YouTuber na si Wil Dasovich.

Ayon sa nakalap namin na tsismis, ang Siargao raw ay isa sa mga pelikulang nananalig na makapasok sa Metro Manila Film Festival 2017 this year. Ang pagsali kaya ng mga producers nito ang rason kung bakit nag-back out si Echo sa reunion dapat nila ni Jennylyn Mercado?

Island vibe 🌴 Siargao directed by Paul Soriano 🎬 A post shared by Erich Gonzales (@erichgg) on May 10, 2017 at 8:12pm PDT

Noong summer ay nag-viral ang mga bikini at surfing pictures ni Erich Gonzales mula sa set ng pelikulang ito.

Recently ay may ilang netizens na naalarma sa obvious na pagpayat ni Jasmine Curtis – Smith. Dapat siguro ay magfocus si Jasmine sa kanyang health dahil ang laki ng ipinayat nito.

Makakapag-surf kaya ngayong December ang Siargao with other Pinoy films? Abangan na lang natin!