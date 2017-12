PARA IWAS SELOS AT AWAY: Jennylyn Mercado, ayaw ipanood kay Dennis Trillo ang “All of You”

PARA WALA nang isyu na kesyo nag-react si Jennylyn Mercado o si Dennis Trillo sa mga eksena ng isa’t isa sa pelikula nila, mabuti na rin ang policy na pina-practice ng dalawa na kapag may intense at mga eksena na pwede ika-selos nila, much better ay hindi na pinapayagan ng isa sa kanila na panoorin ang pelikula nila.

I’m sure, ang MMFF 2017 entry na “All of You” ni Jennylyn Mercado with Derek Ramsay ay tadtad ng mga hot scenes. Mas minabuti ni Jen na huwag na lang panoorin ni Dennis ang pelikula.

Usap-usapan kasi na very, very hot ang mga eksena ng dalawa na kung hindi matibay-tibay ang pondasyon ninyo as” lovers and parters” ay baka mapa-react ka na mauuwi lang sa selosan at away kahit sabihin na both are professional actors at role lang ang kanilang ginagampanan.

Kuwento ng aktres: “Never naman ‘yang nakapanood ng movie ko, eh. Siguro, ayaw lang niyang mailang. Kahit ako, kapag may mga ganu’n, ayoko ring nanonood. Pareho kami,” kuwento ni Jen.

Based sa kuwentuhan during the grand media launch, mga 5 to 6 hot love scenes daw ang ginawa nina Jen at Derek na kung seloso kang boyfriend, better na hindi mo na lang ito panonoorin para wala nang pagseselos at panimulan ng away.

Sa darating na December 25 na magsisimula mapanood ang All of You na produced ng Quantum Films, MJM Productions, Globe Studios at Planet Media Production.

Bukod sa mga bida, kasali din sa casts sina Via Antonio, Hannah Ledesma, Kean Cipriano, Solenn Heussaff, Nico Antonio, Milo Elmido sa obra ng original romance director na si Dan Villegas.

Reyted K

By RK Villacorta