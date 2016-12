Paolo Ballesteros, tumaas ang BP kaya ‘di nakasipot sa Gabi ng Parangal ng MMFF

Kinakabog daw si Paolo Ballesteros kaya hindi niya sinipot ang awards night ng MMFF 2016 last night.

‘Yun pala, si Trisha (karakter ng aktor sa “Die Beautiful”), nasa bahay lang niya at naka-dextrose at naka-monitor ang kanyang road manager para sa mga kaganapan sa KIA Theater.

Umaga pa lang, hindi na maganda ang pakiramdam ni Paolo, ayon kay Direk Perci Intalan na Executive Producer ng “Die Beautiful”.

“Nag-nag shoot up ang BP (blood pressure). Na-over-fatigue na yata, kasi non-stop ang promo namin hanggang Pasko,” mensahe ni Direk Perci sa messenger chat namin kaninang umaga.

“Hanggang mga 5 pm, pinipilit pa rin namin. Pero natakot na rin kami baka ibang eksena ang maganap ‘pag tinakbo namin ‘yang si Pao sa ospital during the awards.

“Nangyari na kasi ‘yun sa amin nu’ng shoot ng ‘Bakit Lahat ng Gwapo May Boyfriend?’ with Anne Curtis and Dennis (Trillo) na ginawa namin kasabay ng ‘Die Beautiful’. Taas ng BP niya during the shooting kaya na-pack-up kami na wala sa plano,” impormasyon sa amin ni Direk Perci.

Nangyari rin ang pagtaas ng BP ni Paolo sa “Eat Bulaga”, kung saan on location sila para sa Kalye Serye.

Sa init ng panahon, itinakbo siya sa ospital.

As of this writing, nasa house lang si Paolo at bumabawi ng pahinga sa sunud-sunod na activities niya at pagod.

Dagdag pa ni Direk Perci, “Si Pao kasi ‘pag nag promote todo-todo. Lahat ng magpapa-picture sa kanya, go siya at walang takot dumikit sa mga tao.”

Reyted K

By RK VillaCorta