Paolo Ballesteros, sa wakas, mayroon na ring movie contract

FIRST time palang nagkaroon ng film contract si Paolo Ballesteros. Sa tagal niya sa industriya bilang isang artista, walang nag-offer sa kanya ng kontrata.

“‘Yong contract ko dati, as artist lang for a certain project. Kung hindi pa dahil sa Regal Films, hindi pa ako magiging isang contract star,” pabirong kuwento ni Paolo sa ilang press people na invited sa isinagawang contract-signing niya last Tuesday afternoon as Mother Lily Monteverde and Miss Roselle Monteverde’s newest Regal Baby.

Yes, pumirma ng 3-picture contract si Paolo kasama ang manager niyang si Joji Dingcong na sa tsikang patakaw pa lang ni Jojie, interesting at kaabang-abang ang mga susunod pang pelikula na gagawin ni Paolo (aka Tricia of “Die Beautiful”).

Sa unang dalawang project ni Paolo, isang action-comedy film na pagbibidahan nila ng sexy hunk na si Derek Ramsay na talent din ni Joji.

As of yesterday, si Bb. Joyce Bernal ang magdi-direk, na yesterday rin ay hinihintay lang nina Jojie, Roselle, at Mother Lily si Direk Joyce para pag-usapan.

Isa rin sa concept in mind ni Jojie at ng Regal Films ay ang mala-X Woman na different ang character ni Paolo para magamit ang talent nito sa makeup transformation. ‘Yung third film will depend kung ano ang kalalabasan ng first two films ni Paolo sa Regal Films.

Kasabay ng contract signing ay ang pagbibigay ng bonus nina Mother Lily at Miss Roselle kay Paolo (kasama si Joji siyempre), dahil sa super box-office hit ang “Die Beautiful” na tunay namang kumita sa takilya during the last year’s Metro Manila Film Festival.

Biruan nga nang hawak-hawak na ng aktor ang red envelope with matching peacock design, may pampagawa na raw ng CR (comfort room) sa ipinatatayong bahay ng aktor sa Antipolo.

Congrats, Pao and more projects! Mabait ka kasi, Beks.