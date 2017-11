Paolo Ballesteros sa bashers ni Mariel de Leon: Kung gusto niyo, e, di kayo na lang ang sumali

AYON SA ISA sa mga bida ng pelikulang Trip Ubusan (Lolas vs. Zombies) na showing on Nov. 22, hindi tama ang ginawang pamba-bash kay Bb. Pilipinas Mariel de Leon nung hindi ito nakapasok sa top 15 ng Miss International pageant sa Japan.

Aniya, “Hindi naman natin kilala nang personal yung kandidata natin, nakiki-heeey lang tayo, so suportahan na lang natin kung anuman ang ginawa niya.

“Kung gusto niyo, e, di kayo na lang ang sumali. Kung meron man kayong galit dun sa tao, eh, sarilinin niyo na lang. Hindi naman makakatulong kung ipapakalat mo yung hate mo, yung nasa isip mo. Hindi ka nagmumukhang smart.

“Ni-represent na nga nung tao ang Pilipinas, tapos ganun pa ang mababasa,” dire-diretsong pahayag ng aktor.

Aminado si Paolo na nasaktan din siya sa pamba-bash ng netizens kay Mariel.

“Oo naman. Parang ang hirap naman ng ginawa niya. Hindi naman madali yung kalabanin mo yung buong mundo, di ba? Tapos iba-bash ka pa.

“Kasi tayong mga Pilipino, ang galing-galing nating mag-judge,” sey pa niya.

Samantala, in-assure naman ni Paolo na nakakaaliw at very entertaining ang kanilang Trip Ubusan movie kung saan kasama rin niya sina Wally Bayola at Jose Manalo. Bukod dito, isa pang movie ni Paolo – ang Barbi D’ Wonder Beki ang ipapalabas din sa Nov. 29.

“So, alam n’yo na kung bakit pagod na pagod ako lately? Dalawang movie ang nilagare ko, buti na lang tapos na. Ha-ha-ha!”

La Boka

by Leo Bukas