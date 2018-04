Paolo Ballesteros, pinaghahandaan na ang ‘coming out’ sa anak

SA PRESSCON ng pelikulang My 2 Mommies, naging mainit ang isyu tungkol sa sexual preference ng bida na si Paolo Ballesteros.

Ano ba siya? Girl, boy, bakla, tomboy?

Bago pa man bumuka ang bibig ng aktor na isa sa mga “mommy” sa Mother’s Day presentation ng Regal Entertainment nina Mother Lily at Roselle Monteverde, knows ko na kung ano si Paolo.

No need for him to speak straight to the point kung ano ang preference niya na kung minsan, mali pa ang tanong sa kanya na: ”Ano ang sex mo?””

Hello, kaloka ang ilan sa mga kasama sa panulat.

Pero para sa amin, coming out of the closet is a big issue sa kung sino man ang kailangan mag-out. It’s not an easy process.

Critical stage kasi ito sa tao na dahil madami siya ikino-consider tulad ng kanyang pamilya at mahal sa buhay, mga kaibigan at kasamahan sa trabaho at maging siya ay isang malaking isyu kung handa na ba siya ipakilala ang tunay nakatauhan or sexual preference niya sa mga taong nakapaligid sa kanya.

Sa kaso ni Paolo who plays dad sa anak nila ni Solenn Heussaff played by Marcus Cabais, sa kuwento ay madi-dicover na lang ni Pao na may anak pala siya kay Solenn.

Ngayon, ang magiging conflict at kung papaano ang magiging relasyon ng ama sa kanyang anak na ipakikilala niya ang tunay na sarili.

Parang real-life isyu ito kay Pao na sa totoong buhay ay may anak na dalagita named Kiera Claire who is only 8 years old from a past relationship na ngayon ay dito na sa Baguio naka-based kasama ang kanyang ina.

Kuwento ng aktor: “Unang-una,mahirap para sa akin ang maging tatay kasi nasa Baguio (ang bata); hindi ko kasama, nasa mommy niya. Pero of course, hindi ko naman nakakalimutan ang mga responsibilities ko bilang tatay.”

Alam ni Pao ang struggle niya kung papaano niya maitatawid sa anak na si Kiera ang tunay niyang sexual preference.

Ngayon na lahat ay pwede na malaman thru internet lalo na sa social media, hindi alam ni Pao kung nasa kamulatan na ng anak kung ano siya.

“Especially, may social media and laging nanonood ng YouTube, I’m sure, alam nila ‘yung mga bagay na ganyan. I mean, hindi ko pa lang…wala pa naman siya itinatanong sa akin unless na magtanong na siya, well, wala naman akong magagawa,” sabi ng aktor.

Pakiwari ni Paolo ay may hint na rin ang anak tungkol sa seksualidad niya: “I’m sure, naiisip na rin niya ‘yun na ‘ang galing naman niya mag-make-up. At bakit siya may mga heels?’”

Pero pagdating ng tamang panahon at tatanungin siya ng anak, hindi daw niya ito tatanggihan sagutin ng totoo at magiging honest siya sa anak.

Sa pelikulang My 2 Mommies (showing na on My 9), Paolo plays a gay dad na ang kapartner ay si Joem Bascon.

Pero kakaibang bading role ito para sa aktor dahil hindi siya naka-make-up or bihis babae tulad sa pelikulang Die Beautiful na awrang-awra si Paolo sa pelikula.

Reyted K

By RK Villacorta