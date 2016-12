Paolo Ballesteros, excited na sa Parada ng mga Artista

Excited is Paolo Ballesteros sa magaganap na Parada ng mga Artista ngayong Biyernes, para sa pasimula ng MMFF 2016.

Magsisimula ang parade mula sa Manila City Hall at hindi na sa Quirino Grandstand (tulad ng naunang balita) na daraan sa Chinatown at kung saan-saang iskinita at kalye ng Maynila na ang ending ay sa Plaza Miranda sa harap ng simbahan ng Quiapo.

Sa araw ng Biyernes, hindi ko alam ang mga mangyayari. Kapag Friday kasi, walang mintis, ang harap ng simbahan (Plaza Miranda) ay umaapaw sa mga tao.

Ewan ko kung anong gagawin ni Mayor Erap Estrada sa umaapaw na mananampalataya sa Señor Nazareno na pangkaraniwang Biyernes ay ang dami na ang nagsisimba na umaabot hanggang doon sa kalye patungong Quinta Market.

Pero si Paolo, super excited sa magaganap na parade. Outfit pa lang niya ay talyada na, kung saan sa float ay makasasama niya ang ibang mga mujerista (baka ‘yong mga nag-perform sa “Die Beautiful” blogcon mula sa O Bar).

Hopefully ay hindi maghulas ang make-up niya kapag nabilad na siya sa init ng araw during the parade.

Reyted K

By RK VillaCorta