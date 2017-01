Paolo Ballesteros, bonggang Christmas gift ang bonding time nila ng anak sa “pagkadalaga”

Noong promo ng pelikulang “Die Beautiful” ni Paolo Ballesteros, naikuwento niya na sa Pilipinas magse-celebrate ng Christmas ang kanyang anak na si Keira Claire na nakatira sa Chicago kasama ng kanyang ina.

Pero dahil sa sobrang kabisihan ng 2016 Metro Manila Film Festival (MMFF) Best Actor sa mga aktibidades niya last Christmas Season (promo ng pelikula, Parada ng mga Artista, at kung anik-anik pa), malabo na maasikaso niya ang kanyang anak sa “pagkadalaga”.

Yes, 10 days sa Pilipinas si Keira and for sure, bukod sa Best Actor award ni Paolo na natanggap last MMFF, bonggang regalo para sa aktor ang bonding time nila ng anak.

Reyted K

By RK VillaCorta