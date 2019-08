Pangarap ni Kyle di nagtatapos sa Starstruck; Gelo at Karl umaasa sa GMA

BAGAMAT hindi napiling mapasama sa Starstruck Final 14 ay positibo pa rin ang pananaw ng morenang dreamer from Antipolo City na si Kyle Lucasan na may magaganda pa ring oportunidad na darating sa kanya.

Ani Kyle, “Hindi naman po do’n natatapos ang mga pangarap ko. Siyempre, hindi maiiwasang mag-fail paminsan-minsan, pero dapat alam din natin bumangon at magsimula ulit.”

Isa si Kyle sa favorite ng netizens sa mga female Starstruck hopefuls. Nag-trending siya sa social media nung hindi siya nakapasok sa Final 14 at kabi-kabila ang mga naging papuri sa kanya.

“Very thankful nga po ako sa kanilang lahat. Hindi ko sila mga kilala pero ramdam ko ang suporta nila sa akin. Siguro po hindi nila feel na may negra sa Starstruck,” natatawa at pabiro niyang pahayag.

Ilan sa mga “kinakapatid” ni Kyle na napasama naman sa Starstruck Final 14 at magkasundo na linggo namang natanggal agad ay sina Gelo Alagban ng Iloilo at Karl Aquino ng Cavite.

Ang tatlo ay pare-parehong naghihintay ngayon ng magiging kapalaran nila sa bakuran ng GMA-7 pagkatapos ng Starstruck finals.

May narinig kami na interesado ang GMA-7 na gawing ala-Rochelle Pangilinan si Kyle since mahusay din siyang dancer. With Gelo and Karl naman, babagay sila sa mga teleseryeng gagawin ng GMA in the future.