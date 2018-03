PANG-30 AWARD NA! Allen Dizon, waging best actor sa 4th Sinag Maynila indie filmfest

PANGALAWANG best actor trophy na ni Allen Dizon ang napanalunan niya the other night (March 11) sa 4th Sinag Maynila independent film festival. Unang nanalo si Allen sa Sinag Maynila for best actor sa pelikulang Imbisibol three years ago.

Kinilala ang husay ni Allen sa pelikulang Bomba (The Bomb) na nagpanalo rin sa kanya ng Special Jury Award for acting sa Warsaw International Film Festival na ginanap naman sa Poland.

Sa acceptance speech ni Allen ay sinabi niyang mas kinakabahan siya kapag nagiging nominado sa local award-giving body kesa sa international. Pero mas masarap din daw ang pakiramdam na kinikilala siya ng kanyang mga kababayan.

Kung hindi kami nagkakamali ay pang-30 acting trophies na ito ni Allen both local and international. Nagiging hobby na niya ang pagkolekta ng acting trophies, huh!

Anyway, wagi ring best actress sa Sinag Maynila ang partner ni Allen sa movie na si Angellie Sanoy.

Ang Bomba ay prinodyus ni Dennis Evangelista at idinirek ni Ralston Jover.

Tatlong pelikula ang tinatapos ngayon ni Allen na posible ring isali sa iba’t iba pang international film festival – ang Person of Interest, Bayang Magiliw at Latay.

La Boka

by Leo Bukas