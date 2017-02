Panawagan para sa tagapag-ugnay sa proyektong Bantayog-Wika ng KWF

Inaanyayahan ang mga interesadong indibidwal na magsumite ng aplikasyon bilang coordinator sa monumental na proyektong Bantayog-Wika ng Komisyon sa Wikang Filipino, ang natatanging ahensiyang pangwika ng pamahalaan.

Isang proyekto ang bantayog na magsasamonumento ng mga katutubong wika ng Filipinas sa pamamagitan ng mga pisikal na estrukturang sasagisag sa halaga ng mga wikang katutubo bílang baul ng yaman ng katutubong kaalaman, halagahan, gawi, tradisyon, at kasaysayan ng mga Filipino. Isa itong natatanging gawain upang isakongreto ang isang di-materyal na pamanang pangkultura (intangible cultural heritage).

Tatagal nang tatlong taon ang pagtatatag ng mga Bantayog-Wika. Sa inisyal nitong implementasyon ngayong 2017, malaking bahagi ng proyekto ang ilalaan sa timpalak at koordinasyon sa Kagawaran ng Interyor at Lokal na Pamamahala (DILG) at mga lokal na yunit ng pamahalaan para sa pagtatatag at pagpapasinaya ng mga Bantayog-Wika.

Pangunahin sa gagawin ng tagapag-ugnay ang pagpaplano at pagsusuri ng gawain, pakikipag-ugnay sa mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan, pagsubaybay sa lagay, at pagtiyak sa mahusay na implementasyon ng mga ipatatayông Bantayog-Wika.

Maaaring magpasa ng liham ng aplikasyon at CV sa komisyonsawikangfilipino@gmail.com, o tumawag sa 736-2519 para sa karagdagang detalye. Tatanggap ang KWF ng mga aplikasyon hanggang 17 Pebrero 2017.