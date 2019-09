‘Pamilya Ko’ ni JM de Guzman, magtuturo ng pagpapatawad at pagmamahal

PUPUKAW sa mga manonood ang bagong Kapamilya serye na “Pamilya Ko” na magpapakita sa pagsubok ng hinaharap ng bawat pamilya — mula sa pagtataksil, away-kapatid, at trahedya. Ipapakita rin ng serye ang mga bagay na magbubuklod sa kanila tulad ng pagpapatawad, pagtanggap at pagmamahal.

Simula September 9, sundan si Chico (JM De Guzman), ang kanyang mga magulang na sina Fernan (Joey Marquez) at Luzviminda (Sylvia Sanchez), at ang kanyang mga kapatid — sina Beri (Kiko Estrada), Apol (Kid Yambao), Persi (Jairus Aquino), Peachy (Maris Racal), Lemon (Kira Balinger), Cherry (Mutya Orquia), at Pongky (Raikko Mateo) — sa kanilang pagharap sa mga problemang susubok sa kanilang pagmamahal sa pamilya.

Responsableng panganay na anak si Chico, ngunit isang trahedya ang maglalayo kay Chico mula sa kanyang pamilya na siya ring dahilan para ilagay siya ng kanyang mga magulang sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola.

Sa kabila ng malagim na nakaraan, susubukan pa rin ni Chico mapalapit sa kanyang magulang at mga kapatid. Pero agad ding mauudlot ang kanilang saya dahil isang sekreto ang mabubunyag na gugulo sa kanilang buhay.

Puno man ng pagsubok ang karakter ni JM, makakasama naman niya si Arci Muñoz na gaganap bilang matalik niyang kaibigan na kasangga sa lahat ng laban.

Kasama rin sa dekalibreng cast ng “Pamilya Ko” sina Irma Adlawan, Rosanna Roces at Alyssa Muhlach. Ito ay sa ilalim ng direksyon ni Raymund Ocampo.