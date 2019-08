Pamba-bash kay internet sensation Madam Kilay natigil dahil sa ‘magic’

DATING bina-bash ang kutis ng internet sensation na si Madam Kilay (Jinky Anderson in real life) pero bigla na lang nagbago ang lahat nang maka-discover siya ng produktong nagpakinis ng kanyang kutis.

“I am proud to say na lalong bumongga ang beauty ko dahil mas makinis na ako ngayon if compared noon,” Madam Kilay started.

“Matagal na kasi akong gumagamit ng Skin Magical rejuvenating soap. ‘Yon lang talaga ang ginagamit ko nu’n upon the recommendation ng isang friend.

“Then one time, nu’ng bumisita ako sa ’Pinas, I learned na marami ang kumikita na mga resellers ng Skin Magical. And dahil na-curious ako, I tried to purchase ‘yung Rejuvinating Kit 1 (sunscreen and whitening lotion) and I was shocked sa mabilis na development ng aking skin lalo na sa face,” pagmamalaki pa niya.

“My friends were amazed nu’ng nakita nila ang pagbabago ng skin ko. They kept on asking kung anong magic ang ginawa ko at biglang kuminis. And ‘yon na nga, sinabi ko ang totoo kaya pati sa YouTube account ko, eh, talagang pinagmamalaki ko ang pagbabago na na-experience ko with Skin Magical,” dagdag pa ni Madam Kilay.

Madam Kilay used to have a good looking American partner but unfortunately, hindi naging maganda ang pagtatapos ng kanilang relasyon. Pero ngayon ay may bago na siyang jowa.

Anyway, according to Skin Magical CEO Mam Ghie Pangilinan, Madam Kilay has been one of her endorsers for rejuvenating soap along with another internet sensation Jelai Andres, who is now a certified Skin Magical distributor.

“As the owner of Skin Magical, nakaka-proud malaman na napaganda lalo ng product namin ang kutis ni Madam Kilay. And ‘yon naman talaga ang purpose ng products namin, ang pagandahin at mabigyan ng kakaibang confidence ang mga users ng Skin Magical,” sambit pa niya.

La Boka

by Leo Bukas