PALITAN NA NG KA-PARES: Barbie Forteza at Paul Salas, mas may chemistry sa Kara Mia

HABANG tumatagal ay lalong nagiging interesting ang viral primetime show ng GMA-7 na Kara Mia. Ito ang kakaibang kambal sa telebisyon na pinagbibidahan ng magagaling na aktres na sina Barbie Forteza at Mika dela Cruz.

Noong mag-umpisa ang programa, marami ang nag-assume na ang real-life boyfriend ni Barbie Forteza na si Jak Roberto ang ipupush na tambalan sa show while ang dalawang former Kapamilya young stars na sina Mika dela Cruz at Paul Salas naman ay magre-reunite para ipagpatuloy ang naudlot nilang onscreen love team.



As the story progresses, marami ang nakakapansin na very relatable ang kilig-kiligan ni Mia (Mika dela Cruz) sa kanyang pagkakaroon ng pagtingin kay Boni (Jak Roberto).



Sa episodes ay nadedevelop ang love-hate relationship sa pagitan nina Kara (Barbie Forteza) at Chino (Paul Salas). Marami ang kinikilig sa kanila dahil bago rin sa mata ang tambalang ito.

Paul Salas, Mika dela Cruz, Barbie Forteza and Jak Roberto





Well, baka naman ibang ‘Barbie’ ang magdadala ng suwerte kay Paul Salas para sumikat ito bilang isang leading man, huh!



Kunsabagay, hindi naman porket kayo in real-life ay dapat onscreen ay kayo rin ang magkatambal. Try lang ng try sa rigodon ng pagpapares-pares para bongga lang!