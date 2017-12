PALENGKE TOUR NI COCO MARTIN, NAGLIKHA NG KAGULUHAN

ANG SIPAG talaga ni Coco Martin. Ayaw magpahinga. Ratsada sa trabaho.

Kaninang umaga (Saturday), pagkatapos ng taping nga kanyang aksyon serye na “Ang Probinsyano” ay ratsada naman ang actor-director para sa kanyang “palengke” tour sa iba’t ibang mga public market sa Quezon City to promote his first directorial job na “Ang Panday” kung saan kesehodang super trapik ng EDSA ay sumugod si Coco sa Nepa Q-Mart, Munoz at Balintawak markets para bisitahin ang kanyang mga fans and supporters tulad ng pangako niya noon na ngayon lang talaga niya naisingit.

Nagkagulo ang mga tao sa dinaanan ng sinasakyang mala-truck ng aktor kung saan binaybay niya ang kahabaan ng EDSA mula Cubao hanggang Balintawak (Cloverleaf).

Sa katunayan, two weeks ago ay nagsimula na rin niya bisitahin ang ilang mga major cities sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas sa Luzon, Visayas at Mindanao.

Nakapagbisita na rin siya sa Legaspi City, Davao, GenSan, Dagupan at marami pang iba kung saan tinutupad lang niya ang pangako sa mga tagahanga niya at supporters.

Sa social media posting ng kaibigang Eric John Salut, umaga pa lang ay sinimulan na ni Coco ang kanyang schedule today.

“Mas maaga, mas maganda. Hindi pa masyado mainit at matrapik,” pagse-share ni EJ sa kanyang Instagram account.

Sa sipag ni Coco, alam ko na susuklian ito ng kanyang mga fans and supporters sa darating na MMFF 2017 na manonood ng Ang Panday na balita namin ay kung ilang milyon din ang ginastos ng actor-director-producer para sa kanyang pelikula na regalo niya sa mga bata at buong pamilya.

Sa pelikula, may halos 100 na mga artista ang nag-guest. To mention a few, may mga special role sina Eddie Garcia, Lito Lapid, Agot Isidro,Albert Martinez, Ejay Falcon at marami pang iba.

Reyted K

By RK Villacorta