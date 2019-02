Pakikipaghiwalay ni Jodi Sta. Maria kay Jolo Revilla, mas positibo ang naging epekto

TAHIMIK LANG ang mundo ng aktres na si Jodi Sta. Maria na mahigit na isang taon na hiwalay sa longtime-boyfriend na si Jolo Revilla na sa kasalukuyan ang balita ay naka-moved-on na ito dahil may bagong “love” na ipinalit sa puwang na iniwanan ng aktres.

Imbis na magwalwal sa hiwalayan nilang dalawa, mas naging positibo pa ang epekto kay Jodi ng split-up nila.

Nag-aral sa Southville International School. Nagtapos. Ginalugad ang mundo kasama ang nag-iisang anak at inenjoy ng aktres ang kagandahan ng mundo, punom-puno ngayon ng pag-ibig si Jodi na bunga ng pagiging positibo niya.

Sa kanyang social media account, pansin ko na nagbakasyon ang mag-ina na nag-vacay sila sa Egypt at si Jodi, nagtampisaw sa magandang dagat ng Maldives.

Sa katunayan, hindi natin namalayan na natapos na rin pala ni Jodi ang movie niyang horror na Second Coming kasama sina Marvin Agustin, Bing Loyzaga at John Arcilla sa direksyon ni Jet B. Leyco para sa Reality Entertainment nakilala sa kakaibang horror movies na nagawa na nila in the past.

Like ko ang naglalabasang mga posters. Mala-Amityville Horror in the 70’s kaya ang kuwento ng pelikula.

Sa hilig ko sa mga kakatakutang movies (na pati katsipang Zombie movies ay naeenjoy ko), i’m excited on this film na palabas na sa Feb. 27.

Sa panahon na sandamakmak ang mga love stories at romance themed movies, tila mauuso na naman ang mga horror movies na sigurado ako magugustuhan ito ng mga Pinoy moviegoers.

Reyted K

By RK Villacorta