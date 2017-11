Pagrampa ni Albie Casino na naka-underwear sa Bench fashion show, inaabangan na!

BUKOD SA pagiging bahagi ni Albie Casino sa afternoon series na Pusong Ligaw ng ABS-CBN ay inaabangan din ang kanyang pagrampa sa Bench fashion show sa Nov. 18 sa MOA Arena.

Isa si Albie sa pinakabagong endorser ng naturang clothing line at rarampa sa Bench Under The Stars fashion show. First time ni Albie ang magsuot ng underwear sa isang endorsement pictorial pero hindi raw ito naging isyu sa kanya.

“Hindi na yon bago sa akin. Nasobrahan na nga ako sa ASAP before, lagi akong nakahubad don. Ha-ha-ha!

“Endorsement yon, eh. Work yon. Saka ano naman kung magsuot ako ng underwear. Pinaghandaan ko rin naman yung katawan ko. Ang tagal ko na ring inayos yung katawan ko at saka hindi naman yon bastos,” katwiran niya.

Magsusuot din ba siya ng underwear sa pagrampa niya sa Bench fashion show?

“Basta abangan na lang nila. Marami silang dapat abangan don. Sigurado akong marami silang makikita don, ha-ha-ha, natatawang pahayag ni Albie.

Samantala, masaya si Albie na tahimik at hindi pinag-uusapan ang kanyang personal life ngayon. Ayon sa aktor, hindi naman siya naninibago sa nangyayari pero okey daw pala ang pakiramdam na walang nang-iintriga sa kanya.

La Boka

by Leo Bukas