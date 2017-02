Pagdalaw sa ospital kay Alden, lumikha ng intriga sa solid fans ng aktor at sa AlDub fans

Akala ko, ako lang ang tinamaan ng sort of lagnat. ‘Yun pala, ang daming mga taga-showbiz natin ang nagkakasakit dahil sa kakaibang klima natin lately.

Si Alden Richards ay nagkasakit. Naospital. Over fatigue marahil ang dahilan kung bakit ito na-confine recently.

I’m sure, sa pagkakasakit ng “love” ni Maine Mendoza, malamang na nabalam ang taping ng kanilang first drama-serye sa GMA Network na magsisimula na sa darating na Lunes, February 27 on primetime.

‘Di nga ba’t ang tagal nang hinihintay ng AlDub Nation ang teleserye ng dalawa na muntik-muntikan nang hindi matuloy.

Isa ako sa exited sa serye ng dalawa, na sa unang pelikulang pinagsamahan nila, na-enjoy ko naman ang mga pambagets at pampakilig scenes nila sa pelikula.

Sa almost two years na walang teleserye si Alden, aminado ito na medyo naiba ang dating niya sa pag-atake sa role niya as Benjie sa “Destined To Be Yours” na no less than si Direk Irene Villamor of the film “Camp Sawi” ang nag-direk.

Basta ako, naloka ako sa fans nila ni Maine na pati sa pagdalaw ng Alden fans sa kanya during his hospitalization, may mga intrigahan pa rin mula sa solid Alden at sa AlDub fans nila ni Maine.

Anyway tungkol sa serye, Maine plays daughter of Janice de Belen.

Makasasama nina Alden, Maine, at Janice sina Boots Anson Roa, Tommy Abuel, Gardo Versoza, at marami pang iba.

I just wonder kung saan kaya ang lokasyon ng taping nila na very rural ang ambience, dahil like ko ang pagka-laid-back ng lugar.