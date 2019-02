Pagbabalik-showbiz ni Manolo Pedrosa, swak na swak ang timing

MAS PRIORITY ni Manolo Pedrosa ang kanyang studies noon. Ito ang rason kung bakit nawala siya for a while sa showbiz.

Kung tama ang alaala ko, last showbiz exposure niya was a film with Maris Racal directed by Joven Tan.

After the showing of the film, bigla na lang naglaho ang binata. ‘Yun pala nagbalik schooling si Manolo which is a good idea para matapos niya ang kanyang studies.

Kaysa naman magwalwal, right decision ito for Manolo na comparing his built noon, may pagka-chubby pa ang binata. But now that he’s back into his first love (acting), mas nagbawas ng timbang si Manalo making him look younger, fresher at yum yum.

Kung hindi ko pa naispatan ang photo-op ni Manolo with GMA Artist Center (co-managed siya ng GMA Network Talent Division at ng manager niya na si Jun Reyes), nakalimutan ko na may teen star pala na nagngangalang Manolo Pedrosa.

Right timing ang pagbabalik showbiz ng binata dahil mula nang bumalik siya sa pagarte at pumirma with GMA Kapuso Network, may offer kaagad sa kanya to do a meaty role in GMA’s Pamilya Roces.

Maganda ang exposure ngayon ni Manolo since he came back sa showbiz. Sa katunayan, mahalaga ang role niya ngayon sa bagong afternoon serye ng Kapuso na Inagaw na Bituin together with young actresses Kyline Alcantara ang Terese Malvar.

With a new afternoon serye, malamang sa hindi, malaking tulong ito para sa binata na mapaganda lalo ang kanyang pag-arte. In the serye, kabilang sina Sunshine Dizon at Angelika dela Cruz sa makakasama niya bukod sa mga nabanggit na mga young actresses.

Reyted K

By RK Villacorta