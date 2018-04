PA-YUMYUM: Mga fans na nagnanasa, nagkasala dahil kay Alden Richards!

KUNG TAMA AKO, unang pagkakataon na nag-post si Alden Richards ng kanyang shirtless picture sa social media.

Kaya nga nang lumabas ang naturang litrato ng aktor, kesehodang Biyernes Santo, ang mga beks at mga fans, nagkagulo.

Unang pagkakataon kasi ito kung hindi ako.nagkakamali na ang hubad na pang-itaas ni Alden ay bumandera sa socmed na hindi nagkamayaw ang mga nagilusyon sa lean but sexy bod ng aktor ay bumalandra.

Tuloy sabi ng ilan na nagtitika, imbis mangilin noong Good Friday ay nabigyan ng malisya ng ilan ang shirtless picture ng binata na ang naging running joke tuloy ay nagkasala sila.

Sa caption ni Alden sa picture na naipost it was written: “Almost” na sa interpretasyon ko ay almost perfect na ang minimithi niya abs at kaseksihan.

In fairness, flawless si Alden. Walang kamot or kung ano mang rushes sa upper part ng kanyang katawan.

In short, it was a yum-yum Biyernes Santo.

Reyted K

By RK Villacorta