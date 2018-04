ORMOC MAYOR GOMA, MAS GUSTO MAGLINGKOD SA MGA KABABAYAN KAYSA MAGBALIK SHOWBIZ?

NAKAKATUWA isipin na ang tulad ng aktor na si Richard Gomez ay pansamantala nawala sa showbiz para maging isang lingkod bayan ng Ormoc City dahil ang galing niya sa showbiz at pagmamahal niya sa kanyang craft ay naitawid niya ng tama para naman sa kanyang mga constituents.

Kumbaga, ang disiplina ng isang artistang Richard Gomez ay dala-dala niya as a hard working Mayor ng Ormoc.

Happy kami sa nababalitaan namin na mga magagandang ginawa at ginagawa ni Mayor Goma sa kanyang mga kababayan.

Ayon sa kuwento sa amin recently ng isang kaibigan na si Marianne Malinao- Tismo ng Amkor Travel na taga-Ormoc, since si Mayor Goma ang namuno at naging public servant ng lungsod, sunod-sunod na ang pag-angat ng bayan nila. “Mama, mas umunlad kami. Wala na yong mga addict at pusher sa Ormoc. Pwede ka na maglakad sa gabi na hindi ka matatakot,” ni Mariane sa amin.

Ngayong araw inilunsad ang isang kilalang shopping mall sa Ormoc na kung iisipin mo na sa dami ng pinagdaanan ang lunsod na pinamumunuan ni Mayor Goms na mga kalamidad ay umahon sila.

Mula sa malalakas na bagyo at lindol, survivor ang mga taga-Ormoc sa pamumuno ng isang Mayor Richard Gomez. Happy si Mayor Goms sa buhay niya sa Ormoc. Masaya ang mga taga-Ormoc

Pero ang mga fans niya, wala pa rin humpay na naghihintay sa pagbabalik aktibo niya muli sa showbiz.

Suggestion nga ng iba, why not do a teleserye na on weekdays ay nasa Ormoc siya to work as Mayor at on weekend ay nasa Manila siya para mag-taping.

If he works from Monday to Friday as City Mayor, ang Saturday and Sunday namanb ay para sa taping niya for his serye as an artista.

At least mukhang fair komento ng isa.’

What do you think Mayor Goms?

Reyted K

By RK Villacorta