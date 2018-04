OPM ALERT: Hugot nina RJ Agustin at Michelle Vito sa ‘Seryoso na Pala’, relatable sa masa!

NAKAKATUWANG isipin na tila bumabalik na ang quality music videos natin ngayon sa OPM. There was a time kasi na parang hindi pinag-iisipan at parang fashion videos lang ang napo-produce na puro palipad-hangin lang ang ginagawa ng singer. Hindi pa konek sa lyrics ng kanta ang storyline (kung meron man).

By accident, I came across the newest music video of RJ Agustin entitled ‘Seryoso na Pala’ that features the lovely Kapamilya actress and Regal Baby na si Michelle Vito. Nacurious tuloy ako.

By watching this music video directed by Real S. Florido and listening to the song composed and sung by RJ, natuwa ako dahil relatable ito at halatang pinag-isipan. Dahil dito, kahit ang mga hindi nakakakilala o familiar kay RJ (like me) ay maaappreciate ang kanyang material.

As early as now ay umaani na ito ng positive comments from the netizens. May ilan na nagshi-share ng kanilang personal story at ang ilan ay nagdededicate pa ng kanta sa mga special someone nila na ayaw bigyan ng labels ang relationships nila dahil hopia sila na someone better will come along. Ang lalabo niyo! Ha-ha-ha!

Sa Spotify ay bongga na ang feedback dahil as of writing ay naka-14,000 streams na ito simula nang i-launch a few days ago. Almost 12,000 naman ang unique listeners, which is a good sign!

RJ is not really a newbie sa showbiz scene. Lumabas na ito sa pelikulang ‘1st ko si 3rd’ (Cinemalaya entry na pinagbidahan ni Nova Villa), Kabisera (MMFF 2016 film led by Nora Aunor), Talamak with Lovi Poe at ang epic historical film na Heneral Luna.

Sa YouTube ay may mga nagko-comment na puwede rin si RJ sa acting at gusto nilang makita na magtambal sila ni Michelle in a bigger project soon. In a movie, perhaps?

Iboto niyo na ang ‘Seryoso na Pala’ sa MYX! Mag-register lang sa myxph.com, go to the online tab, type ‘seryoso na pala’ ang click vote. Iboto rin ito sa MOR by texting <MOR MANILA SERYOSO NA PALA RJ AGUSTIN> at i-send sa 2366.

Kapag naging hit ito, siguradong mas marami pa tayong maririnig na quality output mula sa OPM Hearthrob ng Star Music.

SERYOSO NA PALA by RJ Agustin is now available in digital stores like Spotify, iTunes and Apple Music.

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club