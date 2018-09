OPEN BOOK ANG LOVELIFE: Louise delos Reyes, walang kiyeme pagdating sa pag-ibig!

DURING the grand media conference ng bagong hugot at tarak sa puso film na “Para Sa Broken Hearted”, si Louise delos Reyes ang open sa kanyang mga emote at hugot sa mga previous niyang relasyon.

Ang dalawang mga girls na kasama sa cast na sina Shy Carlos at Yassi Pressman, pa-petiks petiks lang ang sagot tungkol sa mga heartaches nila in the past. Si Louise, daming tusok ng tinik sa puso na isa-isa niya inilalahad. Sa isang interbyu sa kanya recently nag-open ang dalaga ng sarili.

“Mas okey na talaga umalis tayo sa relationship kaysa paulit-ulit nating saktan ang sarili natin, at pagkatapos nun, mada-damage na natin yung puso natin at yung puso ng isa. So, parang hindi siya win-win situation. So, mas okey na i-reserve mo yung respect at love mo sa sarili mo,” kuwento niya sa umpukan ng mga reporters na nagi-interbyu sa kanya.

After ng past relationships niya ay may natutunan ang dalaga: ”Ang hirap pag isa sa inyo ay naaapektuhan sa sinasabi ng ibang tao. Kasi, ever since naman ako, all out ako, Sinasabi ko na siya yung boyfriend ko, pinu-post ko.” Open si Louise sa kanyang mga relasyon na hindi niya ito tinatago sa publiko tulad ng pages-share niya sa social media kung sino ang boyfriend niya na nagpapasaya sa puso niya.

Paniwala ni Louise: “Pag meron isa doon affected siya na iba ang tingin sa kanya ng ibang tao, ng mga fans niya, parang doon na kayo nagkakaroon ng conflict. Mahirap din kung hindi kayo natututong mag-compromise na eto ang kaya mong ibigay, eto ang kaya mong tanggapin.”

Previously, dalawang taga-showbiz ang mga naka-relasyon niya. Si Enzo Pineda na isang Kapamilya actor at ang lead singer ng Hale lead si Champ Lui-Pio. Pero si Enzo lang ang inamin ng dalaga na naka-relasyon niya. Si Alden Richards, na-tsismis sa kanya noong makapareha sila sa seryeng”Alakdana” kung saan naging magka-loveteam sila. Aminado ang dalaga na lahat ng mga past relationships niya ay iniyakan niya.

“Sobrang iyakin po talaga ako. Yong first heartbreak ko, sobrang hindi ako nakapasok sa school. Dagdag niya: “Tapos literal, no joke po, meron po akong necklace nun, so hinahawakan ko lang ‘tapos iyak na ako,” pagse-share ni Louise sa mediacon.

Sa pelikulang Para Sa Broken Hearted, tila swak na swak sa dalaga ang premise ng pelikula ni Direk Digo Ricio na produced ng Viva Films at Sari Sari Films na mapapanood na sa October 3.

Reyted K

By RK Villacorta