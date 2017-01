Olympic figure skater Michael Martinez, ibinalandra sa social media ang katakam-takam na pigura

Unang bumulaga si Michael Martinez sa media noong sumali siya sa 2014 Winter Olympics na ginanap sa Sochi, Russia. Siya ang kauna-unahang figure skater mula sa Southeast Asia na hindi nakararanas ng snow, at tanging kinatawan ng Pilipinas sa 2014 Olympics.

Naging viral si Michael nang i-post ang panawagan sa mga kapwa Pinoy na suportahan siya sa kanyang pagsali sa kumpetisyon.

Sa mga pictures ni Michael noon na naka-post sa social media, isang patpatin (payat) na bata si Michael, na after almost three years ay magugulat ka sa transformation niya into a sexy and buffy hunk.

Yes, brusko, macho, at yummy ngayon ang binata with his almost 6 packs na abs na makikita sa kanyang Instagram posting.

Sino’ng mag-aakala na ang dating payat na Michael ay mata-transform into one sexy & buffy athlete, na I’m sure, after seeing his latest photos ay maraming girls at bekis ang mag-iilusyon sa kanya ngayon.

And how’s Michael’s lovelife sa edad niyang beinte? Sorry sa mga nangangarap, dahil Michael is committed sa kanyang pag-eensayo para sa 2018 Olympics na gagawin sa Pyengchang, South Korea.

Siguro, after ng kompetisyon next year (2018), doon pa lang makapagde-decide ang binata kung papasukin niya at seseryosohin ang usaping lovelife.

Reyted K

By RK VillaCorta