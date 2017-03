Ogie Diaz, bet ang “Darna” para kay Liza Soberano; deadma sa Bb. Pilipinas o Miss U

SINO na ba talaga ang gaganap bilang Darna na ididirek ni Erik Matti nang makansela si Angel Locsin dahil sa medical reason?

Ayon kay Ogie Diaz, manager ni Liza Soberano, ikinonsidera ng Star Magic ang dalaga sa role, na until now ay lumulutang pa sa ere kung sino ang gaganap.

“Isa siya sa mga choices,” kuwento niya sa amin last Friday sa isang tsikahan cum dinner with some media friends.

Kuwento ni Ogie, “Itong Darna, super hero, maraming may gusto na gumanap pa ring Darna. Imagine-in mo ‘yung history ng mga gumanap na Darna, like si Ate Vi (Vilma Santos). So, kung si Liza ang mapipili for the role, siyempre tatanggapin namin ‘yun,” tsika niya.

Maging ang pagsali sa beauty contest ni Liza ay napag-usapan din.

Sigurado na kung sakaling sumali ang dalaga, walang paltos na maiuuwi ni Liza ang korona para siya ang ilalaban sa Miss Universe competition.

Pero tila hindi ganu’n kainteresado ang manager ni Liza sa ideya.

“Paano kung hindi siya manalo? Sa tingin ko, hindi niya na naman kailangang sumali sa Bb. Pilipinas dahil Liza Soberano na siya. At ang dami-dami niyang raket, kaya hindi niya na mabibigyan ng oras ‘yung training para sa Bb. Pilipinas,” sabi ng manager.

Paniwala ni Ogie, ang mga patimpalak tulad ng Bb. Pilipinas ay swak sa mga baguhan bilang stepping stone na mapansin at magka-career sa showbiz.

Dagdag ni Ogie, “Ang dapat sumali sa Bb. Pilipinas, ‘yung mga baguhan lang, na kung mananalo sila ay makatutulong sa kanila ‘yung title.”