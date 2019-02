Ogie Alcasid, may bagong career bilang dramatic actor

PUWEDE na ring karirin ni Ogie Alcasid ang pagiging dramatic actor base sa reaksyon ng mga taong nakapanood sa kanya sa Cinemalaya film na Kuya Wes na magkakaroon ng theatrical exhibition on March 13, 2019.

Ipinalabas ang Kuya Wes sa UP Cine Adarna noong Jan. 28 opening film para sa 10th anniversary ng Spring Films.

Present during the film screening si Ogie Alcasid at ang mga kasamahan niya sa pelikula na sina Ina Raymundo at Moi Bien. Dumalo rin sina Piolo Pascual, Binibining Joyce Bernal at Erickson Raymundo na mga producer ng Spring Films.

Para sa mga taong sanay na nakikita si Ogie na kumakanta at nagko-komedi, big reveal na isa rin pala siyang mahusay na dramatic actor. He is very believable sa portrayal ng character niya bilang isang lalaking na-in love sa babaeng meron ng asawa’t anak, huh!

Nakakaawa si Ogie sa mga eksenang nagpapakita na parang namamalimos siya ng pag-ibig sa pamilyang hindi naman siya itinuring na kapamilya.

May isang particular scene din sa Kuya Wes kung saan parang litung-lito na ang pag-iisip ni Ogie and his nuances is really perfect and very natural. Siguro, kung mabibigyan pa ng ilang dramatic roles si Ogie tulad sa MMK ay mas maipapakita pa niya ang kahusayan sa pagda-drama.

La Boka

by Leo Bukas