OFFICIALLY OVER: Harlene Bautista at Romnick Sarmienta, tuluyan nang naghiwalay

KILALA namin sina Harlene Bautista at Romnick Sarmienta noong nagsisimula pa lang sila sa That’s Entertainment show ni Kuya Germs (German Moreno) noon.

Hindi ko namalayan na 19 years na pala ang relasyon nila as husband and wife na mauuwi sa hiwalayan.

Madami ang nagulat nang maglabas ng kanilang official joint statement tungkol sa “hiwalayan” nila.

Ayon sa actress and film producer ay inihahanda na ang formal na pagsampa ng kaso para maging official ang kanilang hiwalayan.

Ayon sa aktres, pareho silang happy ng mister sa mutual decision nila at magkaibigan pa rin sila.

Sa paghihiwalay nila ng pormal, gusto pa rin ni Harlene na magkaroon ng katuwang pagdating ng panahon (sa tamang panahon) at alam din daw ito ni Romnick.

Maging si Romnick ay may blessing ang dating asawa na kung sakaling may makilala siya at umibig ay okey sa aktres-producer.

Pahayan ni Harlene tungkol sa hiwalayan nila ni Romnick: “At least alam na ng lahat. kasi nakakaano na rin, eh, like dito, sa customers, ‘o asan si…?,’ sa showbiz, mga katrabaho mo, ‘o asan si…ano, ba’t ’di mo kasama?”

Para sa aktres ay isang mabait na asawa at ama si Romnick.

Paninigurado ni Harlene na walang third party sa hiwalayan nila ng mister.

Reyted K

By RK Villacorta