OFFICIAL COUPLE NA: Nash Aquas at Mika dela Cruz, inspired sa isa’t isa!

BONGGA at in love sina Nash Aguas at Mika dela Cruz (younger sister ni Angelika).

Yes po, official na ang pagiging magkarelasyon ng dalawa after all the ligawan at paandar ng binata sa dalaga.

Happy feeling ang nararamdaman ng binata nang makausap siya ng media sa grand media conference ng suspense thriller na Class of 2018 na produced ng T-Rex Entertainment na showing na on November 7 sa direksyon ni Charliebebs Gohetia.

At least, si Nash, walang kaarte-arte. Hindi sinungaling sa nararadaman niya sa dalaga na hindi naging maramot sa media sa kanyang pag-amin sa relasyon nila ni Mika na hindi tulad ng iba nanagtutukaan na, nagpapayakap na at ang iba’y naikakama ng boyfie nila pero wala pa rin pag-amin sa mga sinungaling na mga artista.

Say ng binata, iba daw ang feeling kapag may nasasabi na girlfriend niya ang dalaga. Nakaka-inspire para sa binata, reason kung bakit ganado siya sa trabaho.

Last October 20 lang naging official ang relasyon nina Nash at Mika. Sa katunayan, almost a week pa lang mula nang aminin niya sa media ang tungkol sa kanilang dalawa.

Sa matiyagang panliligaw ng binata sa dalaga, sinagot naman ni Mika ang manliligaw niya with a long letter stating ng feelings nito sa binata confirming na mahal din niya ito.

Sayang, hindi kasama si Mika sa bagong pelikula ng T-Rex kundi si Sharlene San Pedro ang naging partner ni Nash sa pelikula.

Kasama sa pelikula bukod kay Nash at Sharlene sina CJ Novato, Kristel Fulgar at Kiray Celis.

Reyted K

By RK Villacorta